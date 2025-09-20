Paola Gallegos: “Estamos en una situación peligrosa en la que permitimos que la tecnología reemplace el arte de la escritura y la ortografía”

Paola Gallegos abandonó la carrera de Administración de Turismo para entregarse al trazo de la caligrafía y al amor por lo hecho a mano. Cuando la pandemia paralizó el mundo, encontró en medio de la frustración una oportunidad para educar y sensibilizar sobre el arte de escribir, un oficio que parecía quedar relegado en la inmediatez digital.

Hoy, con casi 3 millones de seguidores en redes sociales y su más reciente libro Aprende con Calligraphilic (Grijalbo), la joven cusqueña compartió con La República lo que la motivó a rescatar un arte casi olvidado. En tiempos en que la tecnología nos acostumbra a la rapidez y nos aleja de la paciencia, la influencer, artista y educadora reivindica la pluma y el papel como símbolos de identidad, memoria y humanidad.

—¿Cuándo decidiste dedicarte al arte de la caligrafía?

-Había terminado la carrera de Administración de Turismo, pero antes de ejercerla ya me había dado cuenta de que tenía una pasión por el arte y por las letras. Decidí tomar el riesgo y empezar a formarme. Al comienzo, no lo vi como un negocio, sino como un proceso personal, algo que me hacía bien. Era cuestión de seguir esa pasión de niña. Creo que en la vida todos tenemos un don, y debemos seguirlo, de lo contrario, nada tiene sentido.

—Y hallaste en las redes sociales una ventana para educar sobre caligrafía.

-Entre 2018 y 2019 empecé a dictar mis primeros cursos de caligrafía. Y en 2020, cuando comenzó la pandemia, empecé a crear contenido de manera oficial. Fue un momento caótico. Todos estábamos encerrados, y yo sentía una gran frustración porque mi emprendimiento —mis talleres y los detalles personalizados que hacía con mis letras— se vino abajo. La gente no sabía qué hacer, había mucha frustración, y vi que las personas se entretenían en redes. Ahí encontré un vacío. En ese momento, al menos en Latinoamérica, TikTok no se usaba para fines educativos. Entonces pensé: “¿Y si muestro mi arte?”. Quise probar suerte. Crecí muy rápido y llegué a muchas personas, no solo de Perú, sino también del extranjero.

—Elegiste visibilizar la cultura a través de la caligrafía, en lugar de crear contenido de entretenimiento.

-Sabía que el camino fácil durante la pandemia era bailar o hacer chistes. Sin embargo, busqué calidad en mis seguidores. Busque personas que realmente quisieran aprender y crecer en conocimiento. Uno de mis propósitos fue lograr que más personas se interesaran en la caligrafía que muchos ni conocían. Así fue como mi contenido empezó a llegar a todo el mundo y a todas las edades, no solo a niños, sino también a personas mayores.

—Increíblemente has “revivido” un arte casi olvidado gracias a tus contenidos.

-Sí, y estoy feliz por ello. Así como yo, hay otros creadores que están facilitando información. Una de mis ideas fue hacer que este contenido sea fácil, accesible y universal. Lo logramos con los videos cortos. TikTok e Instagram te obligan a enganchar desde el principio. Así se generó un efecto multiplicador. La caligrafía atrae a todo el mundo.

—¿Por qué es importante volver a escribir a mano teniendo tantas facilidades tecnológicas?

-Antes se cuidaba mucho más la escritura, y no es coincidencia que las personas tenían mejor ortografía y sabían expresarse mejor. Estamos entrando en una situación peligrosa en la que permitimos que la tecnología reemplace el arte de la escritura y la ortografía. Leer, escribir y redactar nos hace más cultos. Y la escritura personal es nuestro sello. No puedes replicar lo que realmente sientes con un teclado. Hay arte, hay magia en escribir a mano. Para mí, la escritura personal es un tesoro.

Aprende con Calligraphilic: Guía para aprender caligrafía desde cero. Fuente: Difusión

—Lo hecho a mano no tiene precio

-Me encanta apreciar cada letra, aunque algunas personas me digan “¡Ay, me vas a odiar por mi letra!” o “¡Te vas a asustar!”. Yo aprecio todo eso porque está hecho a mano. Valoro mucho más una carta escrita a mano, aunque la letra sea fea, que algo tipeado. La caligrafía es algo más artístico que la escritura común, y también es terapéutica. Ha ayudado a muchas personas a desconectarse y a aliviar el estrés.

—Entonces, la caligrafía exige preparación.

-Sí. En la caligrafía se nota el esfuerzo y el sello personal, que es inigualable. Escribir de forma estética es distinto a simplemente escribir. La caligrafía requiere seguir parámetros y reglas. En mi libro hablo sobre las bases históricas que nos permiten crear alfabetos y estilos. Pero, al final, siempre hay un sello personal. Puedes estudiar un estilo y, luego, ser más libre con él.

—¿La caligrafía puede hacer que amemos nuevamente escribir a mano?

-Claro que sí. Es una forma de revalorar lo hecho a mano. Poco a poco se vuelve a apreciar lo manual: pizarras, cartas, carteles en iglesias. Esto está regresando. El poder de hacer algo con nuestras manos es muy importante.

—¿Qué sientes cuando escribes?

-Siento amor e inspiración. Es lo único que me mantiene con los pies en la tierra. Es curioso, porque al mismo tiempo siento que estoy volando. Me desconecto por completo. Es una forma de meditación. Me hace apreciar el presente. La caligrafía es lenta, no como otras cosas que requieren rapidez. Aquí, se valora la lentitud. De hecho, muchos maestros dicen que cuanto más lento haces tus trazos, mejor, porque los controlas más. No se trata de hacer las cosas rápido, sino con conciencia y calma.

—¿Te imaginas un mundo sin caligrafía?

-No. Aunque no lo notemos, la caligrafía está en todas partes. La Coca-Cola que tomaste pasó por un calígrafo, luego por un letrista y finalmente por un tipógrafo. Todo está hecho con letras. Es nuestra forma de comunicarnos. Así que no, no puedo imaginar un mundo sin letras.

—¿Tu misión se ha convertido en preservarlo?

-Mi propósito es formarme correctamente en los fundamentos de la caligrafía de origen, para luego desarrollar mi propio estilo. Es importante hacerlo bien, porque corremos el riesgo de que la caligrafía se deteriore. No hay que permitir que la caligrafía ni su esencia se pierda con los años.

—Y ahora te conocemos en esta nueva faceta editorial.

Sí, es el resultado de años de trabajo. Desde el comienzo ya lo tenía estructurado en mi cabeza. Solo estaba esperando encontrar a la persona o empresa adecuada para hacerlo realidad. Sé que publicar un libro es complicado a nivel logístico, por eso me fui con Penguin Random House, a quienes les agradezco mucho por ayudarme a estructurarlo mejor.

—¿En esta etapa de tu vida te sientes artista o educadora?

-Ambas. Ser artista no es fácil. Un artista no siempre puede ser influencer, porque eso requiere constancia y rapidez. A veces no tengo inspiración, necesito descansar, tengo bloqueos creativos, hay trabajos que demoran meses o que no me gustan al final. Pero eso también es parte de ser artista. Y me siento educadora porque me encanta enseñar, sobre todo a las y los más pequeños, que serán quienes enseñen mañana. Esa es mi misión más importante: hacer que se interesen por la caligrafía.

—¿Qué te dicen tus alumnos al volver a escribir a mano? Difícilmente nos tomamos de paciencia de sostener un lápiz y papel.

-Muchos adultos mayores me dicen que no pueden creer que alguien más joven les enseñe algo que sabían y habían olvidado. Eso me fortalece y me impulsa a seguir enseñando. Me encanta compartir todo lo que sé. Algunas personas me dicen que no debería dar tanta información, pero a mí me encanta. Este arte es universal. Lo puede hacer cualquiera a su ritmo. He enseñado a personas de todas las edades, desde niños de siete años hasta un señor de setenta y ocho.

Aprende con Calligraphilic de Paola Gallegos. Foto: Jesús Aliaga

—¿Asumiste una responsabilidad al dedicarte a enseñar en redes sociales?

-Definitivamente. Estar expuesta en redes sociales ya es una responsabilidad. Siempre hay que cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. La gente nos ve, escucha y puede tomar lo que decimos muy personalmente. Enseñar, sobre todo a niños, es una responsabilidad enorme. Pero con el equipo adecuado, puedo hacerlo realidad. No es fácil enseñar presencialmente a niños.

—¿Ya es momento de enseñar caligrafía en los colegios?

-Sí. Estamos viendo algunos proyectos. Me encantaría que existan cursos específicos de caligrafía. En algunos colegios ya se pide el uso de iPads, y eso está bien, pero también se debe fomentar la escritura. Ojalá el gobierno pueda impulsar algo para promover cursos especiales de caligrafía, de la mano con la ortografía. Son disciplinas que van juntas.

—¿Qué le depara el futuro a Paola Gallegos?

-Estoy buscando promover la caligrafía en los colegios, fomentar la escritura y dejar un sello más personal. Quiero que mi marca sea reconocida y, tal vez, impartir talleres fuera del país. He estado en India, en Londres, he conocido personas de Japón, he enseñado a estudiantes coreanos.