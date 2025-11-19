HOYSuscripcion LR Focus

Día del Hombre 2025: estos son los memes más divertidos para este 19 de noviembre

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una ocasión que desata la imaginación de los usuarios en redes sociales.

Usuarios comparten divertidos memes por el Día del Hombre 2025.
Usuarios comparten divertidos memes por el Día del Hombre 2025.

El Día Internacional del Hombre 2025 fue cobrando mayor presencia en los últimos años, en gran parte gracias a la difusión que obtiene en redes sociales. En estas plataformas, los usuarios suelen publicar memes graciosos que señalan, de manera ligera, lo poco mencionada que resulta esta fecha.

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Estas imágenes humorísticas resaltan cómo la efeméride suele pasar inadvertida e incluso ser ignorada por muchos. No faltan las bromas sobre la escasez de saludos o celebraciones, especialmente cuando se compara con otras conmemoraciones que reciben mucha más atención.

PUEDES VER: Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

lr.pe

Memes por el Día del Hombre 2025

Como cada año, la creatividad no faltó y los internautas demostraron que esta celebración se vive con risas garantizadas.

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

¿Por qué se celebra el Día del Hombre el 19 de noviembre?

El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre y es reconocido en más de 80 países. Esta fecha busca promover la salud masculina, la igualdad de género y el bienestar de niños y hombres. La fecha fue propuesta en 1999 por el doctor Jerome Teelucksingh, de Trinidad y Tobago, quien buscó establecer un día que reconociera modelos masculinos positivos y fomentara relaciones saludables.

