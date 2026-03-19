Fernando Rospigliosi señala que aún no se puede fijar fecha para el voto de confianza al gabinete Arroyo

Rospigliosi indicó que no se ha establecido aun una fecha para otorgar el voto de confianza al nuevo gabinete. Foto: composición LR

Rospigliosi indicó que no se ha establecido aun una fecha para otorgar el voto de confianza al nuevo gabinete. Foto: composición LR

El titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que todavía no se puede definir una fecha para el voto de confianza del gabinete encabezado por Luis Arroyo. Explicó que el Ejecutivo no ha solicitado formalmente su presentación ante el Parlamento y que el proceso sigue en etapa de coordinación.

Rospigliosi detalló que sostuvo una reunión con el premier en el Legislativo. En ese encuentro se abordaron temas de interés común, como seguridad ciudadana y la agenda del nuevo equipo ministerial. Sin embargo, ambas partes evitaron fijar un cronograma para el pedido de confianza.

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El presidente del Parlamento precisó que la decisión recae en el propio gabinete. “No hemos quedado todavía en qué día se presentará”, declaró. Añadió que el equipo ministerial recién ha iniciado funciones y aún se encuentra en proceso de organización interna.

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Mientras tanto, el Ejecutivo evalúa el momento más adecuado dentro del plazo legal para acudir al Legislativo. El gabinete cuenta con hasta 30 días para solicitar el voto de confianza, lo que abre la posibilidad de que la presentación se realice incluso después de las próximas elecciones.

Fernando Rospigliosi: “No hay condiciones para fijar una fecha”

Fernando Rospigliosi fue claro al referirse al proceso. “No hay condiciones para fijar una fecha”, declaró vía Canal N al ser consultado sobre el voto de confianza. Precisó que la decisión depende del Ejecutivo y no del Parlamento.

En esa línea, explicó que los ministros deben primero organizar sus sectores. Señaló que existen temas urgentes que requieren atención inmediata. Por ello, consideró razonable que el gabinete de Luis Arroyo Sánchez postergue su presentación hasta tener una propuesta consolidada.

El jefe del Legislativo también remarcó que el Congreso se encuentra a la espera de una comunicación oficial. Indicó que, una vez que el Ejecutivo solicite el espacio, se evaluará la programación. Mientras tanto, el proceso del voto de confianza sigue en pausa.