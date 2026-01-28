El tiktoker peruano Sr. Pulsera logró un importante reconocimiento al ser nominado en los TikTok Awards México 2026, una de las premiaciones más importantes de la plataforma. El creador de contenido necesita el apoyo de sus seguidores para llevarse el galardón, ya que este miércoles 28 es el último día de votación, por lo que invitó a su comunidad a respaldarlo y dejar en alto el nombre del Perú.

Este jueves 29 de enero se celebrará la quinta edición de los TikTok Awards, evento que reconoce a los creadores que están cambiando el entretenimiento digital. Entre los nominados destaca el streamer peruano, residente en Arequipa, conocido por sus transmisiones en vivo con humor, interacción con invitados y relatos personales, que lo han llevado a competir en la categoría 'Creador TikTok live del año'.

¿Quién es el tiktoker Sr. Pulsera?

El tiktoker peruano Sr. Pulsera posee 1 millón de seguidores en TikTok. Antes de ser creador de contenido, se dedicaba a la animación de fiestas infantiles y era dueño de un local de lavado de motos. Aunque al inicio le iba relativamente bien, una serie de problemas financieros y malas decisiones lo llevaron a perderlo todo.

Tiktoker tiene 1 millón de seguidores en plataforma. Foto: Instagram

Según contó, llegó a TikTok al considerarlo su última oportunidad para salir adelante. Con constancia, fue mejorando la calidad de sus transmisiones, desde el video y el audio hasta el set, pese a las dudas que tuvo al inicio. "Gracias a los que estuvieron, están y a los que siempre creyeron en mí. Lo que yo quiero transmitir es que la gente nunca se rinda y luchen por sus sueños", indicó a sus seguidores.

Cabe resaltar, que la edición 2025 de los TikTok Awards tuvo como nominados a 'El chico de las noticias', 'Cañita' y el Sr. Pulsera.

¿Cómo votar en los TikTok Awards 2026?

Para apoyar al tiktoker peruano Sr. Pulsera en los TikTok Awards, el proceso de votación es rápido y sencillo. Solo debes ingresar a la aplicación de TikTok, dirigirte a la lupa de búsqueda ubicada en la parte superior derecha y escribir 'TikTok Awards'. Luego, haz clic en el banner oficial del evento y elige a tu creador favorito. Recuerda que puedes emitir un voto diario en cada categoría.