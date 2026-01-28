HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     
EN VIVO

Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Pedro Salinas y Carlos Cornejo en vivo | Súmate a la República

Streamers

Sr. Pulsera, el único tiktoker peruano nominado a los TikTok Awards 2026: este miércoles cierra la votación

La edición 2026 de los TikTok Awards se llevará a cabo este 29 de enero, donde el tiktoker Sr. Pulsera competirá como 'creador TikTok live del año', representando a Perú.

Tiktoker peruano Sr. Pulsera compite por premio en los TikTok Awards 2026,
Tiktoker peruano Sr. Pulsera compite por premio en los TikTok Awards 2026, | Foto: composición LR/TikTok

El tiktoker peruano Sr. Pulsera logró un importante reconocimiento al ser nominado en los TikTok Awards México 2026, una de las premiaciones más importantes de la plataforma. El creador de contenido necesita el apoyo de sus seguidores para llevarse el galardón, ya que este miércoles 28 es el último día de votación, por lo que invitó a su comunidad a respaldarlo y dejar en alto el nombre del Perú.

Este jueves 29 de enero se celebrará la quinta edición de los TikTok Awards, evento que reconoce a los creadores que están cambiando el entretenimiento digital. Entre los nominados destaca el streamer peruano, residente en Arequipa, conocido por sus transmisiones en vivo con humor, interacción con invitados y relatos personales, que lo han llevado a competir en la categoría 'Creador TikTok live del año'.

PUEDES VER: Mario Irivarren descarta, por ahora, su regreso a ‘EEG’ y confiesa que desea dejar la televisión: "Lo que más anhelo es volver al anonimato"

lr.pe

¿Quién es el tiktoker Sr. Pulsera?

El tiktoker peruano Sr. Pulsera posee 1 millón de seguidores en TikTok. Antes de ser creador de contenido, se dedicaba a la animación de fiestas infantiles y era dueño de un local de lavado de motos. Aunque al inicio le iba relativamente bien, una serie de problemas financieros y malas decisiones lo llevaron a perderlo todo.

Tiktoker tiene 1 millón de seguidores en plataforma. Foto: Instagram

Tiktoker tiene 1 millón de seguidores en plataforma. Foto: Instagram

Según contó, llegó a TikTok al considerarlo su última oportunidad para salir adelante. Con constancia, fue mejorando la calidad de sus transmisiones, desde el video y el audio hasta el set, pese a las dudas que tuvo al inicio. "Gracias a los que estuvieron, están y a los que siempre creyeron en mí. Lo que yo quiero transmitir es que la gente nunca se rinda y luchen por sus sueños", indicó a sus seguidores.

PUEDES VER: Giacomo Benavides rompe su silencio tras la salida de Michelle, Miranda y Salandela de Zaca TV: "Vamos a seguir intentándolo"

lr.pe

Cabe resaltar, que la edición 2025 de los TikTok Awards tuvo como nominados a 'El chico de las noticias', 'Cañita' y el Sr. Pulsera.

¿Cómo votar en los TikTok Awards 2026?

Para apoyar al tiktoker peruano Sr. Pulsera en los TikTok Awards, el proceso de votación es rápido y sencillo. Solo debes ingresar a la aplicación de TikTok, dirigirte a la lupa de búsqueda ubicada en la parte superior derecha y escribir 'TikTok Awards'. Luego, haz clic en el banner oficial del evento y elige a tu creador favorito. Recuerda que puedes emitir un voto diario en cada categoría.

Notas relacionadas
Miles de personas desabastecen tiendas en Estados Unidos ante la inminente llegada de una tormenta invernal

Miles de personas desabastecen tiendas en Estados Unidos ante la inminente llegada de una tormenta invernal

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Pensó que había comprado un destornillador eléctrico en Temu y lo que le llegó lo dejó en shock: "En la foto no decía eso"

Pensó que había comprado un destornillador eléctrico en Temu y lo que le llegó lo dejó en shock: "En la foto no decía eso"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China amenaza el dominio aéreo de Estados Unidos y espera fabricar 1.000 cazas furtivos con radares “invisibles”

Cancelan vuelos en Arequipa: mal clima afecta operaciones en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón

Hija de Sergio Galliani se manifiesta luego de denuncias por presuntos malos tratos a Sonia Oquendo y Camucha Negrete: "Que todo caiga por su propio peso"

Streamers

¿Quién es Macarius, el streamer arequipeño que fue captado besándose con Suheyn Cipriani?

Mario Irivarren descarta, por ahora, su regreso a ‘EEG’ y confiesa que desea dejar la televisión: "Lo que más anhelo es volver al anonimato"

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación, pero ella viajó a Arequipa para reconciliación: "Me hace feliz"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alférez y 2 suboficiales PNP van a prisión por robo agravado e intervención irregular a extranjeros

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Cárceles: ¿Cuarteles del crimen o solo un engaño del Gobierno de José Jerí?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025