Alexis José Cañañaupa, conocido popularmente ‘Cañita’, es un influencer de 23 años que encontró en las batallas virtuales de TikTok una oportunidad para generar ingresos, logrando hasta 1 millón de dólares en sus transmisiones en vivo. Sin embargo, lograrlo no fue nada sencillo, ya que tuvo que enfrentarse a numerosos altibajos, como empezar desde cero sin las herramientas adecuadas y superar la suspensión de su cuenta en cuatro ocasiones, lo que lo obligó a trasladar su contenido a otras redes sociales como Facebook y YouTube.

"No tenía un micrófono, ni siquiera unos audífonos. Cualquier persona que veo que no tiene eso se desanima y no hace nada", contó en una de sus transmisiones en TikTok. Esto no lo desmotivó a convertirse en influencer y se aventuró a iniciar en la popular red social china subiendo videos de Omegle.

¿Qué problemas enfrentó 'Cañita' al iniciar en TikTok?

‘Cañita’ enfrentó varios obstáculos en su inicio en TikTok. Cuando alcanzó los 300.000 seguidores, su cuenta fue eliminada, lo que lo llevó a perder todo su contenido. Ante esto, decidió trasladarse a YouTube, donde logró mayor reconocimiento. Sin embargo, su cuenta recibió dos strikes, por lo que, para evitar su eliminación, optó por mudarse a Facebook.

Su página también fue dada de baja, lo que lo llevó a buscar alternativas. Actualmente, cuenta con seis páginas en Facebook que le sirven como respaldo para evitar perder su contenido nuevamente.

El influencer contó en la misma entrevista que, al ser nuevo en las redes sociales, pasó un año sin recibir ningún pago. Explicó que en YouTube tiene videos con un millón y medio millón de vistas, pero no le generaron ingresos debido a problemas de copyright.

"En YouTube tengo videos que han generado un millón de vistas, medio millón de vistas; pero no gané ni un sol (en un año) porque todos esos videos tienen copyright", indicó.

Aunque ha aprendido de cada obstáculo, el temor a que le cierren sus cuentas lo ha llevado a subir contenido de manera intermitente, dejando períodos sin publicar.

El récord que lo llevó a ganar 1 millón de dólares en TikTok

En abril del 2024, ‘El Cañita’ alcanzó la liga de competencias más importante de TikTok, donde se coronó ganador tras recibir un millón de dólares en donaciones. Su amistad con la influencer Douha, de Dubái, impulsó su fama a nivel internacional.