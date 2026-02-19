Muñeco de Jorge Luna desfila en carnaval de Cajamarca 2026 y usuarios piden que asista al evento
La figura de Hablando Huevadas fue elaborada por los propios participantes y se robó las miradas de los asistentes, quienes no dudaron en solicitar su presencia en la tradicional festividad.
En febrero, una de las celebraciones más esperadas en Perú son los carnavales. En Cajamarca, el desfile llenó las calles de música, color y creatividad, con comparsas y carros alegóricos que reunieron a vecinos, así como a visitantes nacionales y extranjeros.
Durante uno de estos recorridos, llamó la atención un muñeco inspirado en Jorge Luna, conductor del programa Hablando Huevadas. La figura avanzó por la pista con la camiseta del FC Cajamarca, gorra y lentes, un detalle que provocó risas y aplausos entre el público que seguía el desfile.
Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. Usuarios de la popular plataforma pidieron que el comediante visite el lugar ubicado en el norte peruano para sumarse a las actividades de la comparsa.
Cabe mencionar que los carnavales no solo se celebran en Cajamarca. Este segundo mes del año marca una temporada clave para otras ciudades del país como Ayacucho, Tarapoto, Iquitos, Arequipa, Cusco y Puno. En cada una, las celebraciones mantienen rasgos propios que convocan a turistas de todo el mundo.
Ciudades que celebran carnavales en Perú
Las fechas de los carnavales varían según la región.
- Arequipa: la festividad se desarrolla del 9 al 23 de febrero de 2026.
- Ayacucho: festeja del 14 al 18 de febrero.
- Pucallpa y Cusco: las celebraciones van del 14 al 17 de febrero.
- Cajamarca: vive su carnaval del 14 al 18.
- Puno: las actividades se extienden del 14 al 23 de febrero de 2026.