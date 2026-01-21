HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jorge Luna llega a la Liga 1 2026 como auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca: "Nos vamos a divertir"

¡Es de primera! Por medio de su marca 'No hay sin suerte', Jorge Luna anunció que llegó a un acuerdo para convertirse por primera vez en auspiciador de Cusco FC y el debutante FC Cajamarca.

Jorge Luna será nuevo auspiciador de Cusco FC y FC Cajamarca. Foto: composición LR/Jorge Luna
Jorge Luna será nuevo auspiciador de Cusco FC y FC Cajamarca. Foto: composición LR/Jorge Luna

Jorge Luna continúa involucrándose en el fútbol peruano. En el 2025, el comediante peruano anunció la compra del Domingo Dianderas, club de Chincha Alta que disputa la Copa Perú. Ahora, casi un año después, acaba de sorprender al comunicar que su marca de premios 'No hay sin suerte' es el nuevo auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca, dos clubes que disputarán la Liga 1 2026.

En los últimos días, el logo de 'No hay sin suerte' fue visto en la presentación de la nueva camiseta de Cusco FC y en las redes sociales de FC Cajamarca. Recordemos que los cusqueños disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que los cajamarquinos debutarán en la primera división del Perú.

PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: Uno siempre tiene nervios

lr.pe

Jorge Luna llega a la Liga 1 2026 junto con Cusco FC y FC Cajamarca

Con un curioso video, Jorge Luna informó su llegada a ambas instituciones. "Sigo de vacaciones, pero hay noticias que no pueden esperar. 'No hay sin suerte' es auspiciador de Cusco FC y FC Cajamarca. JorgitoLuna.com es de primera. ¡Cómo nos vamos a divertir este 2026!", escribió el empresario.

PUEDES VER: Hernán Barcos 'advierte' a los demás equipos de la Liga 1 tras debutar en FC Cajamarca: Vamos a ir a buscar el campeonato

lr.pe

Jorge Luna y su compra al Domingo Dianderas de Chincha Alta

A inicios del 2025, Jorge Luna comunicó la adquisición del Domingo Dianderas y transmitió el primer partido de su club por medio de su canal 'No somos TV'. En aquella oportunidad, el equipo de la Liga Departamental de Chincha jugó contra Club Juventud Dos de Mayo, encuentro que alcanzó más de 100.000 espectadores en simultáneo.

Sin embargo, la polémica llegó postpartido después de que el delegado del Club Deportivo Chorrillos acusó que la transmisión fue completamente burlesca, lo cual consideró negativo para el crecimiento de su liga.

A pesar de ello, el comediante continuó al mando de Domingo Dianderas en los siguientes enfrentamientos. Sin embargo, no pudieron cumplir los objetivos, ya que fue eliminado rápidamente de la Copa Perú tras caer 1-0 ante Club Deportivo Lurinchincha.

