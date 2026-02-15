HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Muñeco gigante de comediante Jorge Luna genera revuelo en plenos Carnavales de Cajabamba por su gran parecido

Una escultura monumental de Jorge Luna sorprendió en los Carnavales de Cajabamba por su realismo y detalles. La figura fue atribuida a Carlos Daniel Rojas y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Jorge Luna hizo su 'aparición' en carnavales cajabambinos. Foto: Composición LR/Captura/Difusión/TikTok
Jorge Luna hizo su 'aparición' en carnavales cajabambinos. Foto: Composición LR/Captura/Difusión/TikTok

La celebración de los Carnavales de Cajabamba tuvo este año un protagonista inesperado: un muñeco de Jorge Luna que se robó la atención del público por su impresionante nivel de detalle. La figura, exhibida en plena jornada festiva, desató comentarios entre los asistentes y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

El muñeco de Jorge Luna destacó por la precisión en los rasgos faciales y por la indumentaria elegida, elementos que permitieron identificar al comediante casi de inmediato. Según se difundió, la pieza fue atribuida a Carlos Daniel Rojas, señalado como el responsable de la escultura que se convirtió en uno de los atractivos más comentados de la fiesta.

PUEDES VER: ¿Quién es Steven, el clon de Jorge Luna que alborota Lima por su gran parecido con el integrante de Hablando Huevadas?

lr.pe

Una figura que acaparó miradas en el carnaval cajabambino

En medio de comparsas, música y color, el muñeco de Jorge Luna emergió como uno de los elementos más fotografiados de los Carnavales de Cajabamba. Quienes se acercaron a observarlo destacaron el trabajo minucioso en el modelado del rostro, donde se replicaron rasgos característicos del humorista.

En los videos difundidos en redes sociales se escucha la reacción de los asistentes. “Miren el detalle”, comenta una voz mientras enfoca la escultura, reflejando el asombro generalizado. El nivel de acabado permitió que muchos lo reconocieran al instante, generando risas y elogios por la creatividad puesta en escena.

PUEDES VER: 'Jorge Luna de Temu' provoca furor en Gamarra por el sorprendente parecido con el comediante de 'HH': 'Es su clon'

lr.pe

Detalles del muñeco de Jorge Luna y su rápida viralización

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la camiseta que lucía la figura, vinculada al club de fútbol FC Cajamarca, equipo de la Liga 1 liderado por Hernán Barcos. Este guiño reforzó la conexión local en una festividad que cada año convoca a vecinos y visitantes.

Las imágenes del muñeco de Jorge Luna circularon con rapidez en distintas plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre el parecido y destacaron el ingenio detrás de la propuesta. La escultura se sumó así a los momentos más comentados de los Carnavales de Cajabamba.

