Carnaval Lirqueño 2026 reafirmó su legado como Patrimonio Cultural de la Nación y llenó de tradición las calles de la ciudad

Con gran participación de la población y visitantes, el Carnaval Lirqueño 2026 se desarrolló del 08 al 15 de febrero, reafirmando su valor como una de las celebraciones más importantes del calendario cultural de la región. La festividad, organizada por la Municipalidad Provincial de Angaraes, encabezada por su alcalde Cerafin Ramos Rojas, convirtió a la ciudad de Lircay en el escenario principal de una manifestación cultural que fortaleció la identidad, las tradiciones y el orgullo del pueblo angaraeíno.

Reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación desde 2013, el Carnaval Lirqueño, también conocido como Pukllay Anqara, reunió expresiones ancestrales que integraron música, danzas tradicionales, ritualidad andina y gastronomía típica, en una celebración vinculada al ciclo agrícola y a la fertilidad de la tierra. Esta festividad representó una herencia cultural transmitida de generación en generación y reafirmó el compromiso de las autoridades y la población con su preservación.

Esta festividad Patrimonio Cultural desde 2013 reunió música, danzas tradicionales y gastronomía típica. Fuente: Difusión.

Durante los días festivos, las calles de la capital de la provincia de Angaraes se llenaron de color y alegría con la participación activa de los barrios de Bellavista, La Pampa y Pueblo Viejo, así como de comunidades campesinas como San Juan de Dios, Huayllay Grande, Carhuapata, entre otros. Las comparsas, acompañadas de música en vivo y danzas tradicionales, promovieron espacios de encuentro, integración y fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, la celebración contribuyó al dinamismo económico local y posicionó a la región de Huancavelica como un importante destino cultural y turístico, atrayendo visitantes interesados en conocer y vivir una de las tradiciones más representativas de los Andes peruanos.

La celebración no solo fortaleció la identidad local, sino que también atrajo visitantes y dinamizó la economía de Huancavelica. Fuente: Difusión.

Con el desarrollo del Carnaval Lirqueño 2026, la Municipalidad Provincial de Angaraes reafirmó su compromiso con la promoción de la cultura viva, consolidando esta festividad como una memoria colectiva que preserva la identidad, fortalece las costumbres y proyecta el legado cultural hacia las futuras generaciones.

[PUBLIRREPORTAJE]