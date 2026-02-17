San Marcos: abren inscripciones para maestrías y doctorados en la facultad de Letras y Ciencias Humanas

En el marco del inicio del proceso de admisión 2026-I para los programas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la facultad de Letras y Ciencias Humanas informó que, este año, ofrecerá 10 maestrías y cinco doctorados orientados a la investigación, la docencia universitaria y la gestión cultural.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 25 de marzo para postular a las maestrías en Arte Peruano y Latinoamericano, Comunicaciones, Educación Intercultural Bilingüe, Escritura Creativa, Lengua y Literatura; así como en Literatura con mención en Literatura Peruana y Latinoamericana, Filosofía, Filosofía con mención en Epistemología, Gestión de la Información y Lingüística.

Ese mismo plazo será para los doctorados en Filosofía, Comunicación, Periodismo y Medios Digitales, Historia del Arte, Literatura Peruana y Latinoamericana y Lingüística. “Los programas se desarrollarán en modalidad presencial o semipresencial, según la especialidad”, precisó la facultad de Letras y Ciencias Humanas.

La facultad explicó que, además del pago por derecho de inscripción, los postulantes deben enviar un expediente virtual adjuntando una hoja de vida resumida, una constancia de registro en línea del grado emitida por la Sunedu y un anteproyecto de investigación.

Cronograma aprobado

De esta manera, el examen de conocimientos se dará el jueves 26 de marzo y la entrevista personal se realizará el viernes 27 para doctorados y el lunes 30 para las maestrías. “Los resultados se publicarán el jueves 9 de abril y el inicio de clases sería el miércoles 15, según el cronograma oficial del proceso 2026-I.

“La facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una de las más tradicionales del país y forma investigadores, docentes universitarios y especialistas en cultura, información y gestión académica. Además, sus costos la convierten en una de las alternativas públicas más accesibles del Perú”, señaló.

Para mayor información sobre programas y requisitos, pueden escribir a posgradoletras.unmsm.edu.pe.