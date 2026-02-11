HOYSuscripcion LR Focus

Youtuber Furrey compra su primer departamento y pagará hipoteca por 30 años: "Me salió a buen precio"

Influencer reveló en podcast 'Habla Good' que logró adquirir un dúplex tras atravesar algunas trabas por la falta de historial financiero.

Creador digital detalló que en un inicio intentó adquirir una casa.
Creador digital detalló que en un inicio intentó adquirir una casa. | Foto: composición LR/Instagram Furrey

El youtuber Antonio Crespo, conocido como Furrey, sorprendió en redes sociales al revelar la compra de su primer departamento. Durante la emisión del podcast 'Habla Good' en Youtube, el creador de contenido comentó que este importante paso en su vida lo estaba analizando desde hace meses atrás, aunque tuvo que ajustar algunos detalles tras solicitar un préstamo inmobiliario en algunos bancos.

Al respecto, sus compañeros del canal de streaming 'Todo Good' no dudaron en felicitarlo, aunque le brindaron algunos consejos para que pueda reducir el pago de intereses. De la misma forma, seguidores celebraron la compra y contaron experiencias similares.

PUEDES VER: Integrantes de La Roro Network cuestionan a Daniela Darcourt por reprender a nuevo personal de +QTV: "Se sintió humillante"

lr.pe

Youtuber comparte su emoción al comprar un dúplex

De acuerdo al reciente episodio de 'Habla Good', el conductor de streaming evidenció su entusiasmo al efectuar la compra de un departamento dúplex. "Habíamos hecho una oferta por un departamento y nos la han aceptado. Ahora se viene el momento de ser adulto, es decir, tengo una hipoteca a 30 años. Me salió a buen precio. Obviamente, tiene muchas cositas que hay que arreglar a futuro, pero es habitable, no es un hueco", argumentó.

Furrey nació en Sevilla,&nbsp;España, y hace poco obtuvo la nacionalidad peruana. Foto: Todo Good/YouTube

En esa misma línea, explicó que en un principio contemplaba adquirir una casa para brindar mayor comodidad a su pareja y sus mascotas; sin embargo, el proceso financiero no resultó sencillo. Según relató, las entidades detectaron la ausencia de antecedentes crediticios en su historial, lo que frustró la primera intención. "Sí, me hizo aterrizar el banco. Y en efecto, no se dio porque, bueno, al parecer yo para el banco soy un NN, no tengo score crediticio, entonces el banco me decía: 'Tú quién eres'", añadió.

PUEDES VER: Reportero de Magaly Medina critica duramente a conductores de +QTV tras estreno: “Creo que sobra María Pía”

lr.pe

Finalmente, el creador de contenido precisó que ya proyecta cómo será la ambientación del inmueble. Por su parte, el también youtuber Víctor Caballero, Curwen, intervino con una recomendación financiera. "Intenta amortizar lo más que puedas", indicó, sugiriendo adelantar pagos para disminuir los intereses a lo largo del tiempo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito hipotecario en Perú?

Las entidades financieras suelen exigir que el solicitante tenga capacidad de pago demostrable, edad legal para firmar contratos y un historial crediticio adecuado, así como ingresos mínimos comprobados y documentos de identificación válidos. Además, los bancos frecuentemente piden una cuota inicial, antigüedad laboral y que la deuda total no supere cierto porcentaje de los ingresos para garantizar el cumplimiento de las cuotas.

