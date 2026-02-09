HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Bad Bunny incluyó a un niño dormido en dos sillas en su presentación del Super Bowl y causa furor en redes: "Lo más latino del show"

La presentación en el Super Bowl tocó la memoria colectiva de millones de usuarios, quienes compartieron recuerdos de su infancia y celebraron el gesto como una representación de la cultura latina. 

El gesto de Bad Bunny que conmovió a millones en el Super Bowl.
El gesto de Bad Bunny que conmovió a millones en el Super Bowl. | Foto: composición LR/NFL

El show de Medio Tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny sigue generando reacciones en redes sociales. Durante su presentación de 13 minutos, el artista puertorriqueño recorrió sus mayores éxitos, desde "Tití me preguntó" hasta un popurrí con "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa’ PR". Pero uno de los momentos más comentados fue cuando el cantante despertó a un niño dormido entre sillas, un gesto que muchos reconocieron como un reflejo fiel de la vida familiar latina.

Super Bowl 2026: el niño dormido en dos sillas que desató furor en redes

Vestido de blanco y con un uniforme caribeño de fútbol con el apellido de su madre en la espalda, Bad Bunny rindió homenaje a íconos del reguetón como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee, recordando que la música que interpreta proviene de los barrios y caseríos.

PUEDES VER: Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026: usuarios reaccionan con divertidos memes tras fiesta latina en California

lr.pe

El gesto del niño dormido sobre dos sillas no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los símbolos más comentados del espectáculo en redes sociales. Esta imagen remite a una costumbre común en bodas, fiestas y reuniones que consiste en acomodar a los menores para que descansen mientras los adultos continúan celebrando.

Show fue visto por más de 120 millones de espectadores. Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images

Show fue visto por más de 120 millones de espectadores. Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images

Reacciones en redes sociales sobre el show del Super Bowl

Millones de personas compartieron la experiencia, señalando que era lo más latino del show, mientras la ceremonia de boda en vivo y la interacción con la familia sobre el escenario reforzaron la idea de la alegría y el sentimiento de comunidad de los latinos. Cibernautas peruanos no se mostraron ajenos al show y muchos indicaron que se sintieron muy identificados.

PUEDES VER: Mujer que se volvió viral por bailar 'Safaera' de Bad Bunny reaparece en redes disfrutando del Super Bowl 2026: “Debió estar en la casita”

lr.pe

"Lo más latino del show", "El que no durmió en una silla no tiene infancia", "Todos fuimos ese niño", "Sin duda eso es de latinos", "Me identifico", "Amé ese momento", describieron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Donald Trump critica la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl: “Una bofetada a nuestro país”

Donald Trump critica la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl: “Una bofetada a nuestro país”

LEER MÁS
No solo Pato Quiñones: los bailarines peruanos que brillaron junto a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

No solo Pato Quiñones: los bailarines peruanos que brillaron junto a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

LEER MÁS
Bad Bunny sorprende a sus fans tras borrar su Instagram luego de su presentación en el Super Bowl 2026

Bad Bunny sorprende a sus fans tras borrar su Instagram luego de su presentación en el Super Bowl 2026

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Mujer pregunta a robot en un museo de Dubái sobre el país con el mejor ceviche y su respuesta la deja sin palabras: “De Perú”

Mujer pregunta a robot en un museo de Dubái sobre el país con el mejor ceviche y su respuesta la deja sin palabras: “De Perú”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bad Bunny incluyó a un niño dormido en dos sillas en su presentación del Super Bowl y causa furor en redes: "Lo más latino del show"

Primer ministro del Reino Unido rechaza dimisión a pesar del escándalo vinculado al caso Jeffrey Epstein

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Tendencias

Mujer que se volvió viral por bailar 'Safaera' de Bad Bunny reaparece en redes disfrutando del Super Bowl 2026: “Debió estar en la casita”

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025