Bad Bunny incluyó a un niño dormido en dos sillas en su presentación del Super Bowl y causa furor en redes: "Lo más latino del show"

El gesto de Bad Bunny que conmovió a millones en el Super Bowl. | Foto: composición LR/NFL

El show de Medio Tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny sigue generando reacciones en redes sociales. Durante su presentación de 13 minutos, el artista puertorriqueño recorrió sus mayores éxitos, desde "Tití me preguntó" hasta un popurrí con "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa’ PR". Pero uno de los momentos más comentados fue cuando el cantante despertó a un niño dormido entre sillas, un gesto que muchos reconocieron como un reflejo fiel de la vida familiar latina.

Super Bowl 2026: el niño dormido en dos sillas que desató furor en redes

Vestido de blanco y con un uniforme caribeño de fútbol con el apellido de su madre en la espalda, Bad Bunny rindió homenaje a íconos del reguetón como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee, recordando que la música que interpreta proviene de los barrios y caseríos.

El gesto del niño dormido sobre dos sillas no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los símbolos más comentados del espectáculo en redes sociales. Esta imagen remite a una costumbre común en bodas, fiestas y reuniones que consiste en acomodar a los menores para que descansen mientras los adultos continúan celebrando.

Show fue visto por más de 120 millones de espectadores. Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images

Reacciones en redes sociales sobre el show del Super Bowl

Millones de personas compartieron la experiencia, señalando que era lo más latino del show, mientras la ceremonia de boda en vivo y la interacción con la familia sobre el escenario reforzaron la idea de la alegría y el sentimiento de comunidad de los latinos. Cibernautas peruanos no se mostraron ajenos al show y muchos indicaron que se sintieron muy identificados.

"Lo más latino del show", "El que no durmió en una silla no tiene infancia", "Todos fuimos ese niño", "Sin duda eso es de latinos", "Me identifico", "Amé ese momento", describieron usuarios en TikTok.