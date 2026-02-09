HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Keiko reaparece y sigue el festín de la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Tendencias

Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026: usuarios reaccionan con divertidos memes tras fiesta latina en California

Las redes sociales se inundaron de memes y reacciones positivas, con usuarios comparando el escenario del Super Bowl con Puerto Rico.

Los memes más divertidos del show de Medio Tiempo con Bad Bunny.
Los memes más divertidos del show de Medio Tiempo con Bad Bunny. | Foto: composición LR/ Thearon W. Henderson/Getty Images

El show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 estuvo marcado por la energía y el sabor latino de Bad Bunny, quien se presentó en el Levi’s Stadium con un mensaje claro de apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos. Durante sus 13 minutos de show, el artista puertorriqueño combinó sus éxitos con elementos culturales que hicieron del escenario una verdadera fiesta.

Divertidos memes sobre la presentación de Bad Bunny. Foto: X

Divertidos memes sobre la presentación de Bad Bunny. Foto: X

Los memes más divertidos sobre el show del Super Bowl de Bad Bunny

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a cada detalle del espectáculo. Algunos incluso compararon el escenario con una verdadera postal de Puerto Rico, celebrando el homenaje de Bad Bunny a la cultura latina. Además, capturaron la interacción del público y las estrellas presentes, como Cardi B, Karol G, Jessica Alba, Young Miko y Pedro Pascal, quienes bailaban y celebraban junto al cantante.

Usuarios transforman los momentos icónicos del show en memes. Foto: X

Usuarios transforman los momentos icónicos del show en memes. Foto: X

De mensajes de unidad a bromas virales. Foto: X

De mensajes de unidad a bromas virales. Foto: X

Los mejores memes de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: X

Los mejores memes de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: X

Memes que dominaron X después del Super Bowl 2026. Foto: X

Memes que dominaron X después del Super Bowl 2026. Foto: X

Divertidos memes sobre la presentación de Bad Bunny. Foto: X

Divertidos memes sobre la presentación de Bad Bunny. Foto: X

La combinación de humor, referencias culturales y el talento del artista hicieron que las redes se llenaran de comentarios positivos y divertidos, convirtiendo los momentos del show en tendencia mundial.

Notas relacionadas
Bad Bunny ya tiene su día oficial en EE.UU.: California declara el 8 de febrero en reconocimiento a su impacto cultural

Bad Bunny ya tiene su día oficial en EE.UU.: California declara el 8 de febrero en reconocimiento a su impacto cultural

LEER MÁS
Patricio Quiñones celebra haber bailado con Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Por mi Perú, el mejor día de mi carrera”

Patricio Quiñones celebra haber bailado con Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Por mi Perú, el mejor día de mi carrera”

LEER MÁS
Bad Bunny incluyó boda real en su Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, según Variety

Bad Bunny incluyó boda real en su Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, según Variety

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

LEER MÁS
Mujer pregunta a robot en un museo de Dubái sobre el país con el mejor ceviche y su respuesta la deja sin palabras: “De Perú”

Mujer pregunta a robot en un museo de Dubái sobre el país con el mejor ceviche y su respuesta la deja sin palabras: “De Perú”

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

La Bella Luz presenta a Fernanda Urbina, prima de Ana Lucía Urbina, como su nueva integrante: “Bienvenida a tu casa”

Programa debut de Ric La Torre y ‘Samu’ recibe insólita donación en dólares durante streaming de María Pía Copello: “$/1.99, todo suma”

Tendencias

Joven que hizo comentario racista en streaming de Sideral sobre pasajeros del Metropolitano se burla del Ministerio de Cultura: “Son puras teclas”

Mujer pregunta a robot en un museo de Dubái sobre el país con el mejor ceviche y su respuesta la deja sin palabras: “De Perú”

Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

José Jerí pasó la semana encerrado en Palacio y sostenido por congresistas fujimoristas que buscan reelección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025