Los memes más divertidos del show de Medio Tiempo con Bad Bunny. | Foto: composición LR/ Thearon W. Henderson/Getty Images

El show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 estuvo marcado por la energía y el sabor latino de Bad Bunny, quien se presentó en el Levi’s Stadium con un mensaje claro de apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos. Durante sus 13 minutos de show, el artista puertorriqueño combinó sus éxitos con elementos culturales que hicieron del escenario una verdadera fiesta.

Los memes más divertidos sobre el show del Super Bowl de Bad Bunny

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a cada detalle del espectáculo. Algunos incluso compararon el escenario con una verdadera postal de Puerto Rico, celebrando el homenaje de Bad Bunny a la cultura latina. Además, capturaron la interacción del público y las estrellas presentes, como Cardi B, Karol G, Jessica Alba, Young Miko y Pedro Pascal, quienes bailaban y celebraban junto al cantante.

La combinación de humor, referencias culturales y el talento del artista hicieron que las redes se llenaran de comentarios positivos y divertidos, convirtiendo los momentos del show en tendencia mundial.