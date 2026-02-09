Arzobispo de EE.UU. cita la canción de Bad Bunny en plena misa y causa sorpresa: "Si te quieres divertir"

El arzobispo de Nueva York sorprendió al citar una canción de Bad Bunny durante una misa en la Catedral de San Patricio | Foto: EFE/ Composición LR

El arzobispo de Nueva York sorprendió al citar una canción de Bad Bunny durante una misa en la Catedral de San Patricio | Foto: EFE/ Composición LR

Bad Bunny volvió a aparecer en un escenario inesperado más allá del Super Bowl LX. El artista puertorriqueño fue mencionado durante la homilía de instalación de Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York, una ceremonia celebrada el 6 de febrero en la Catedral de San Patricio que llamó la atención por incorporar referencias a la cultura popular en un acto religioso de carácter solemne.

El contraste resultó llamativo. Mientras el domingo por la noche el ‘Conejo Malo’ reunía a más de 135 millones de espectadores desde el Levi’s Stadium, días antes su nombre ya había resonado en el templo católico.

Aunque se trató de una ceremonia tradicional, el líder religioso optó por integrar elementos contemporáneos, como la música popular, con el objetivo de conectar con la diversidad sociocultural de la ciudad y subrayar que la fe aún tiene espacio en contextos urbanos.

Arzobispo de Nueva York citó una canción de Bad Bunny en misa

Durante su homilía de instalación, el arzobispo recurrió a una referencia poco habitual para abrir su mensaje y conectar con los fieles presentes. “Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York”, mencionó Hicks. Luego aclaró, con tono cercano, que se trataba de una canción que llevaba días repitiéndose en su mente.

La frase pertenece a NUEVAYoL, uno de los temas más representativos del álbum Debí tirar más fotos de Bad Bunny. Lejos de romper la solemnidad del acto, la mención generó complicidad entre los asistentes, quienes respondieron con risas y aplausos. El episodio reflejó cómo, incluso en espacios tradicionales, las referencias contemporáneas pueden servir como puente para conectar con una congregación diversa y con una ciudad marcada por la pluralidad cultural.