El periodista de ESPN John Sutcliffe se emocionó durante la transmisión del Super Bowl LX por el show de medio tiempo de Bad Bunny | Foto: Getty Images/ ESPN/ Composición LR

Durante la cobertura de la final del Super Bowl LX, que enfrentó al Seattle Seahawks y New England Patriots, la atención no solo estuvo puesta en el desenlace deportivo, sino también en el espectáculo de medio tiempo, uno de los momentos más esperados del evento. En esta edición, la presentación de Bad Bunny marcó un hito al llevar el español al escenario principal del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

El impacto del show se reflejó incluso en la transmisión de ESPN, donde el periodista John Sutcliffe no ocultó su emoción al comentar la actuación del artista puertorriqueño. Visiblemente conmovido, destacó el valor simbólico de la presentación y dedicó varios elogios al mensaje cultural que dejó Bad Bunny ante millones de espectadores en todo el mundo.

Periodista de ESPN no pudo ocultar su emoción tras el show de Bad Bunny

El periodista mexicano resaltó que el mensaje transmitido por Benito trasciende gustos musicales y conecta con valores universales como el amor, la cultura y el cariño. Señaló que, en un contexto global marcado por tensiones y enfrentamientos, la presentación adquirió un significado especial al reunir a distintas figuras latinas en un escenario seguido por millones de personas en todo el mundo.

Añadió que no importa el país desde donde se haya seguido el show, ya sea México, Argentina, Colombia, Chile u otro lugar del mundo, porque el momento invitó a la emoción colectiva. Para el periodista, fue válido conmoverse y sentirse orgulloso de que Benito haya llevado el español al centro del evento deportivo más visto del planeta. "Le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos”, mencionó. Antes de cerrar resumió el sentimiento del momento con esta frase: “Viva Bad Bunny”.