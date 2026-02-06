HOYSuscripcion LR Focus

Joven que hizo comentarios racistas en streaming de Sideral sobre pasajeros del Metropolitano se burla del Ministerio de Cultura: “Son puras teclas”

La inluencer aseguró que no existe ningún delito y criticó que se pretendan usar recursos públicos para seguir el caso. Video fue publicado en TikTok

Desde TikTok, minimizó lo ocurrido en el streaming de Sideral y criticó la posición del Ministerio de Cultura.
Desde TikTok, minimizó lo ocurrido en el streaming de Sideral y criticó la posición del Ministerio de Cultura. | Foto: composición LR/ TikTok

La creadora de contenidos que realizó comentarios racistas contra pasajeros que usan el servicio del Metropolitano durante un streaming de Sideral respondió al pronunciamiento del Ministerio de Cultura y se burló de la entidad en redes sociales. La institución del Estado rechazó las expresiones difundidas el 30 de enero, al considerarlas ofensivas y contrarias al derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Tras la difusión del comunicado oficial, la influencer utilizó su cuenta de TikTok para minimizar lo ocurrido y cuestionó la postura del la cartera. En sus mensajes, afirmó que “nadie la obliga a nada” y calificó a la entidad como “pura tecla”, en un tono desafiante frente a las críticas recibidas.

Frases racistas contra pasajeros que usan el Metropolitano en streaming de Sideral

El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo del streamer Jesús Andrés Luján Carrión en la plataforma Kick, mientras recorría el Parque de las Leyendas junto a dos acompañantes. Al pasar por la zona de los camélidos peruanos, se emitieron frases que comparaban de forma burlona a personas que utilizan el Metropolitano, lo que provocó risas entre los presentes.

Las expresiones “La alpaca es común entre nosotros” y “vas en el Metropolitano y ves varias” se viralizaron rápidamente. El contenido generó rechazo en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que los comentarios reforzaban estereotipos y resultaban ofensivos.

Cibernautas en TikTok cuestionaron declaraciones

Luego de la polémica, la tiktoker volvió a pronunciarse y negó que exista algún delito que deba investigarse. También criticó que, a su juicio, se pretendan usar recursos públicos para seguir el caso, lo que volvió a encender el debate.

“La discriminación y el racismo es un delito y si hay videos es un agravante”, “No le importa los poderes del estado”, “Irresponsable total”, escribieron los cibernautas en la plataforma china.

