Tiktoker Moca no asiste a citación del Ministerio Público tras polémicas declaraciones sobre su embarazo: “Si me da la gana voy”

La diligencia contra Moca estaba vinculada a un clip viral en el que lanzó expresiones polémicas sobre su embarazo y apareció golpeándose el vientre. | Foto: composición LR/ TikTok

La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida como ‘Moca’, utilizó su cuenta de TikTok para revelar que decidió no acudir a la citación del Ministerio Público, pese a haber sido notificada con fecha y hora para rendir su declaración. A través de un video, la creadora de contenido confirmó que hizo caso omiso al llamado de la Fiscalía, lo que generó una nueva ola de comentarios en redes sociales.

La diligencia estaba vinculada a un clip viral en el que lanzó expresiones polémicas sobre su embarazo y aparece golpeándose el vientre, hecho que motivó la apertura de una carpeta fiscal en su contra. Sin embargo, dejó en claro que optó por no presentarse ante la autoridad, decisión que volvió a colocarla en el centro de la controversia.

"Si me da la gana de ir, voy para la tercera o, si no, lo que Dios quiera"

Según dijo ha estado muy vulnerable, lo que imposibilitó acercarse a las oficinas de la institución judicial. “Hoy era la citación del Poder Judicial para ir a dar mi descargo. No he ido porque toda esta semana me he sentido muy mal. He estado muy vulnerable”, inició la creadora de contenidos el video.

“Voy a ir para la segunda citación. Si me da la gana de ir, voy para la tercera o, si no, lo que Dios quiera, preciosa. No voy a estar cabezona porque si yo me estreso, nos estresamos todos. Ni siquiera me puedo pelear, ni llorar porque todo lo absorbe”, continuó diciendo en el video Moca.

Ministerio Público citó a Moca por expresiones contra su bebé

Cabe recordar que Moca publicó un video en el que aseguraba que no le importaba lo que sucediera con su embarazo. “No me importa cómo va mi embarazo; si el bebé no quiere nacer, no me voy a hacer problemas”. Tras la difusión de estas frases, varios internautas pidieron que las autoridades peruanas intervengan.

La situación se agravó por otras expresiones que habría dicho durante sus lives. “Este mocoso no va a arruinar mis planes, no vas a nacer”, acompañadas de gestos como golpes en el vientre. Esto generó una fuerte reacción en redes sociales y despertó críticas y preocupación.