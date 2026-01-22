HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker Moca es citada por el Ministerio Público por polémicas declaraciones y acciones físicas contra su embarazo: "Está fuera de contexto"

La influencer expresó su confusión y anunció que presentará una contrademanda, al asegurar que sus palabras y las presuntas acciones contra su embarazo fueron malinterpretadas y sacadas de contexto.

La citación se relaciona con un video en el que afirma que no le importa si su bebé nace.
La citación se relaciona con un video en el que afirma que no le importa si su bebé nace. | Foto: composición LR/ TikTok

La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Moca’ vuelve a estar en el ojo de la tormenta, tras revelar que el Ministerio Público le abrió una carpeta fiscal. Según contó, esto se debe a un video de TikTok en el que presuntamente habría atentado contra la vida de su bebé.

La creadora de contenido publicó un nuevo clip en su cuenta @mocatiktok, donde explicó que fue citada, con fecha y hora, para rendir su declaración. La diligencia se vincula a un video viral en el que lanza comentarios contra su bebé y aparece golpeándose su vientre.

“Tantas mujeres golpeadas en el Perú, y se van contra mí por unas declaraciones de TikTok"

De acuerdo con Moca, cuya cuenta fue restringida hace unos días, ella acababa de salir del ginecólogo para confirmar que su bebé estaba bien, pero se llevó una sorpresa al recibir el documento.

“Vengo de mi primera cita prenatal, de ver a mi bebé, de escuchar sus latidos y seguir las indicaciones del ginecólogo, pero me llega una carta del Ministerio Público”, señaló durante los primeros segundos del clip.  

En otro momento, dijo sentirse confundida, ya que no entiende por qué la justicia le inició una investigación por videos que publicó en TikTok, donde mostraba su rechazo al embarazo.

“Tantas mujeres golpeadas en el Perú, y se van contra mí por unas declaraciones de TikTok. No sé qué quiere el Ministerio Público porque para mí se me hace una payasada”, expresó. Sin embargo, aseguró que sus palabras y acciones fueron sacadas de contexto. Según la creadora de contenido, los golpes que se dio en el vientre fueron antes de que estuviera embarazada. Además, adelantó que presentará una contrademanda, pues considera que esta situación estaría afectando a su bebé.

Comentarios polémicos contra su embarazo preocupan a seguidores de Moca

En los últimos días, la tiktoker Moca, conocida como la “reina de los moraditos”, quedó en el centro de la polémica por una serie de transmisiones en vivo donde mostró rechazo hacia su embarazo. En esos videos, la influencer dijo que no le interesa continuar con la gestación y lanzó comentarios que muchos usuarios consideraron alarmantes.

Uno de los clips que más se viralizó fue aquel donde aseguraba que no le importaba lo que sucediera con su embarazo. “No me importa cómo va mi embarazo, si el bebé no quiere nacer no me voy a hacer problemas”. Tras la difusión de estas frases, varios internautas pidieron que las autoridades peruanas intervengan.

La situación se agravó por otras expresiones que habría dicho durante sus lives. “Este mocoso no va a arruinar mis planes, no vas a nacer”, acompañadas de gestos como golpes en el vientre. Esto generó una fuerte reacción en redes sociales y despertó críticas y preocupación.

