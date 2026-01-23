HOYSuscripcion LR Focus

Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Streamers

Tiktoker Moca se indigna con comerciante tras pedido de rebaja por publicidad: "A S/100 no te voy a dejar un video, imposible"

Creadora de contenido desató controversia tras rechazar una propuesta de pago por un video para TikTok, argumentando que el monto ofrecido era insuficiente.

Tiktoker desata reacciones divididas.
Tiktoker desata reacciones divididas. | Foto: composición LR/TikTok

La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Mocadesató reacciones divididas tras intentar comprar un carrito sanguchero a una comerciante. La creadora de contenido recibió la propuesta de grabar contenido para TikTok a cambio de una retribución monetaria; sin embargo, el monto que le ofrecieron no le pareció adecuado.

En la actualidad, es frecuente que los influencers realicen videos a cambio de canjes o pagos, debido al incremento de la publicidad digital y el marketing en redes sociales.

PUEDES VER: Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

lr.pe

Tiktoker rechaza propuesta publicitaria por considerar bajo el pago ofrecido

La tiktoker Moca se encontraba interactuando con una comerciante cuando surgió la posibilidad de grabar contenido promocional para TikTok a cambio de un pago monetario. Según se observa en el video difundido en plataformas digitales, la creadora de contenido decidió no aceptar el acuerdo al no estar conforme con el monto propuesto.

PUEDES VER: Youtuber Jorge Ugarte agrede en vivo a candidato a diputado Carlos Ezeta durante su pódcast

lr.pe

"A S/100 no te voy a dejar un video, imposible", expresó la tiktoker antes de retirarse del lugar, tras rechazar la propuesta publicitaria que consideró insuficiente. La joven influencer no pudo ocultar su incomodidad y hasta expresó que prefería pagar con su dinero, en vez de acceder a un supuesto canje. El episodio ocurrió mientras la influencer consultaba por la compra de un carrito sanguchero, situación que posteriormente generó diversas reacciones entre los usuarios.

¿Quién es la tiktoker Moca?

Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca, es una influencer peruana que ganó notoriedad por su particular forma de interactuar con sus seguidores en plataformas como TikTok y Kick, donde sus transmisiones en vivo suelen generar opiniones divididas debido a que frecuentemente solicita aportes económicos vía Yape. Actualmente, la creadora de contenido, quien anunció recientemente que se convertirá en madre, continúa generando diversas polémicas, como el sorteo de iPhones y el bloqueo de su cuenta de TikTok.

Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"

Angie Pajares rompe su silencio tras supuestos chats contra tiktoker Zully: "Jamás he hablado mal"

Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

