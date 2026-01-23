Tiktoker Moca se indigna con comerciante tras pedido de rebaja por publicidad: "A S/100 no te voy a dejar un video, imposible"
Creadora de contenido desató controversia tras rechazar una propuesta de pago por un video para TikTok, argumentando que el monto ofrecido era insuficiente.
La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca, desató reacciones divididas tras intentar comprar un carrito sanguchero a una comerciante. La creadora de contenido recibió la propuesta de grabar contenido para TikTok a cambio de una retribución monetaria; sin embargo, el monto que le ofrecieron no le pareció adecuado.
En la actualidad, es frecuente que los influencers realicen videos a cambio de canjes o pagos, debido al incremento de la publicidad digital y el marketing en redes sociales.
Tiktoker rechaza propuesta publicitaria por considerar bajo el pago ofrecido
La tiktoker Moca se encontraba interactuando con una comerciante cuando surgió la posibilidad de grabar contenido promocional para TikTok a cambio de un pago monetario. Según se observa en el video difundido en plataformas digitales, la creadora de contenido decidió no aceptar el acuerdo al no estar conforme con el monto propuesto.
"A S/100 no te voy a dejar un video, imposible", expresó la tiktoker antes de retirarse del lugar, tras rechazar la propuesta publicitaria que consideró insuficiente. La joven influencer no pudo ocultar su incomodidad y hasta expresó que prefería pagar con su dinero, en vez de acceder a un supuesto canje. El episodio ocurrió mientras la influencer consultaba por la compra de un carrito sanguchero, situación que posteriormente generó diversas reacciones entre los usuarios.
¿Quién es la tiktoker Moca?
Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca, es una influencer peruana que ganó notoriedad por su particular forma de interactuar con sus seguidores en plataformas como TikTok y Kick, donde sus transmisiones en vivo suelen generar opiniones divididas debido a que frecuentemente solicita aportes económicos vía Yape. Actualmente, la creadora de contenido, quien anunció recientemente que se convertirá en madre, continúa generando diversas polémicas, como el sorteo de iPhones y el bloqueo de su cuenta de TikTok.