Adolescente de 12 años se prepara para postular a la UNI: “A los 5 años empecé a multiplicar y dividir”

El adolescente sorprendió a los entrevistadores por su gran capacidad para leer, escribir y hacer operaciones matematicas a corta edad. | Foto: composición LR/ TikTok

La Universidad Nacional de Ingeniería es una de las casas de estudios a las que muchos jóvenes planean ingresar al culminar sus estudios secundarios. Incluso, hay muchachos que llegan del interior del país para cumplir el sueño de ser ingenieros. Al respecto, un adolescente de solo 12 años sorprendió a los tiktokers de la cuenta chisme.universitario al revelarles que ya se estaba preparando para postular a dicha institución educativa.

Los creadores de contenidos consultaron a los estudiantes sobre sus aspiraciones y se encontraron con el menor, quien afirmó que su padre estaba estudiando en la UNI. Aunque su madre también postuló, no logró obtener su cupo.

"A los 3 añitos empecé a escribir y a leer"

No obstante, el adolescente afirmó que por ello ya se viene preparando para su próxima postulación. Asimismo, dejó a los entrevistadores realmente sorprendidos cuando confesó que sabía multiplicar y dividir desde los 5 años.

“Desde los 10 años me preparo en mi casa. Mi papá me enseña. A los 5 años, mi mamá era bien exigente. A los 3 añitos empecé a escribir y a leer. A los 4 o 5 empecé a multiplicar y dividir”, manifestó el escolar.

Fieles a su estilo, al escuchar las declaraciones del niño, los usuarios en TikTok no tardaron en dejar sus comentarios en la caja de mensajes de la popular red social. “Sentí penita por la mamá que quiere que su hijo logre aquello que ella no pudo”, “Es un crack”, “Felicidades para esos padres”.

¿Cuándo es el examen de admisión de la UNI 2026?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llevará a cabo su examen de admisión 2026-I los días lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. Asimismo, incluirá tres nuevas carreras profesionales: Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo. Alrededor de 1.886 vacantes serán ofrecidas en el proceso ordinario, extraordinario y supernumerario de la próxima prueba.