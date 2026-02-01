HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Adolescente de 12 años se prepara para postular a la UNI: “A los 5 años empecé a multiplicar y dividir”

Desde muy chico destacó por su facilidad para aprender: leía y escribía a los 3 años, resolvía multiplicaciones a los 5 y, desde los 10, se preparó con constancia para afrontar el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería.

El adolescente sorprendió a los entrevistadores por su gran capacidad para leer, escribir y hacer operaciones matematicas a corta edad.
El adolescente sorprendió a los entrevistadores por su gran capacidad para leer, escribir y hacer operaciones matematicas a corta edad. | Foto: composición LR/ TikTok

La Universidad Nacional de Ingeniería es una de las casas de estudios a las que muchos jóvenes planean ingresar al culminar sus estudios secundarios. Incluso, hay muchachos que llegan del interior del país para cumplir el sueño de ser ingenieros. Al respecto, un adolescente de solo 12 años sorprendió a los tiktokers de la cuenta chisme.universitario al revelarles que ya se estaba preparando para postular a dicha institución educativa.

Los creadores de contenidos consultaron a los estudiantes sobre sus aspiraciones y se encontraron con el menor, quien afirmó que su padre estaba estudiando en la UNI. Aunque su madre también postuló, no logró obtener su cupo.

PUEDES VER: Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

lr.pe

"A los 3 añitos empecé a escribir y a leer"

No obstante, el adolescente afirmó que por ello ya se viene preparando para su próxima postulación. Asimismo, dejó a los entrevistadores realmente sorprendidos cuando confesó que sabía multiplicar y dividir desde los 5 años.

“Desde los 10 años me preparo en mi casa. Mi papá me enseña. A los 5 años, mi mamá era bien exigente. A los 3 añitos empecé a escribir y a leer. A los 4 o 5 empecé a multiplicar y dividir”, manifestó el escolar.

PUEDES VER: UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

lr.pe

Fieles a su estilo, al escuchar las declaraciones del niño, los usuarios en TikTok no tardaron en dejar sus comentarios en la caja de mensajes de la popular red social. “Sentí penita por la mamá que quiere que su hijo logre aquello que ella no pudo”, “Es un crack”, “Felicidades para esos padres”.

¿Cuándo es el examen de admisión de la UNI 2026?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llevará a cabo su examen de admisión 2026-I los días lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. Asimismo, incluirá tres nuevas carreras profesionales: Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo. Alrededor de 1.886 vacantes serán ofrecidas en el proceso ordinario, extraordinario y supernumerario de la próxima prueba.

Notas relacionadas
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Examen de admisión de UNI en febrero incluirá tres carreras nuevas: ¿cómo postular y hasta cuándo?

Examen de admisión de UNI en febrero incluirá tres carreras nuevas: ¿cómo postular y hasta cuándo?

LEER MÁS
UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar de cero”

Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar de cero”

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Joven hace comentario racista sobre pasajeros del Metropolitano en streaming de Sideral y desata ola de críticas: “Indignante”

Joven hace comentario racista sobre pasajeros del Metropolitano en streaming de Sideral y desata ola de críticas: “Indignante”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Tendencias

Presentador de TV. venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar de cero”

Italiana asiste por primera vez al Estadio Monumental y queda impresionada con la ‘Noche Crema’: “Me volví hincha de la ‘U’”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025