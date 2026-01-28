Conductor peruano provoca risas al 'reparar' autopartes de una combi con pegamento instantáneo: “Díganme que es IA”
Escena viral de TikTok abrió un debate sobre la seguridad del transporte público en el Perú, mientras que numerosos usuarios optaron por tomar la situación con humor.
El video viral de un conductor de combi 'reparando' su unidad con pegamento instantáneo desató divertidas reacciones en redes sociales. Como era de esperarse, la escena generó comentarios de incredulidad y también de críticas por el mal estado de las unidades de transporte público. Hasta el momento, el clip de TikTok acumula alrededor de 200.000 visualizaciones y más de 3.000 reacciones.
Conductor sorprende al 'reparar' su combi con pegamento instantáneo
En las imágenes se observa al conductor manipulando una pieza dañada de la combi, aplicando el adhesivo como si se tratara de una solución profesional. La escena ocurre en plena vía pública, lo que hizo aún más llamativo el momento, pues el vehículo es de uso diario para el transporte de pasajeros.
Lejos de mostrarse preocupado, el chofer continúa con la improvisada reparación, confiado en que el pegamento resolvería el problema. Incluso, algunos testigos registraron cómo verificaba la pieza tras el supuesto arreglo, reforzando la sensación de que, para él, se trataba de una solución totalmente válida y funcional.
Reacciones divididas en TikTok sobre conductor peruano
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Aunque el video fue tomado en su mayoría como una anécdota graciosa, también generó debate sobre la seguridad del transporte público y las condiciones en las que circulan algunas unidades.
"Díganme que es IA", "Solo en Perú pasan estas cosas", "Perú superando a la IA", "Ni el papá de Matilda se atrevió a tanto", "Se tomaron en serio el pegatodo", "Qué pasa con las autoridades que no toman medidas", "Lo he visto todo", "Imagina que BTS suba a ese carro", describieron usuarios en TikTok.