Pensó que había comprado un destornillador eléctrico en Temu y lo que le llegó lo dejó en shock: "En la foto no decía eso"

Una pareja se llevó una gran sorpresa y decidió publicarlo en las redes sociales. ¿Qué sucedió? A menudo, los usuarios piden artículos en línea por el precio, falta de disponibilidad en su país de origen o por tratarse de un producto específico. Este es el caso de unos jóvenes que no podían creer lo que les había llegado.

Según explicaron en su cuenta nosoysolca, solicitaron un destornillador por Temu. La encomienda llegó, pero al abrir la bolsa frente a la cámara, notaron que se trataba de un objeto totalmente diferente al que necesitaban. Te preguntarás ¿qué les llegó?

La bolsa que llegó continúa productos totalmente diferente al pedido

En el clip se logró ver un audífono, una esponjita de maquillaje, una pieza de destornillador eléctrico, una cajita de plástico llena de anzuelos y una caja con una cámara.

Según el muchacho, en la imagen de la página web se mostraba un destornillador del tamaño de una mano, sin embargo, lo que les llegó fue una de las puntas del aparato, lo que no solamente les causó asombro, sino también risas, puesto que no imaginaron llevarse tremenda sorpresa. Incluso, cuando se colocó el audífono en la oreja, este se le caía, ya que no era de buena calidad. Con el único artículo que se quedaron conformes, fue con la cámara fotográfica, que, aunque era pequeña cumplía con su función.

Usuarios en TikTok recomendaron leer bien las descripciones

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Un usuario comentó: "En la foto no decía eso", “El problema no es Temu, sino que no leen toda la descripción, no leen los comentarios, no se fijan en las calificaciones”, “A mí también me llegó un auricular. Lo peor es que en las instrucciones decía ‘cárguelo con el cable y cargador que vienen en conjunto’ y ni siquiera me lo mandaron”, “Pero no leen las descripciones”.

¿Por qué Temu se volvió tan popular en internet?

Temu es una plataforma de compras por internet que ofrece productos de distintas categorías. Funciona como un “marketplace”, es decir, reúne a varios vendedores en un solo lugar para que los usuarios puedan comparar precios y elegir lo que desean comprar.

Su principal atractivo es que suele mostrar precios bajos y promociones frecuentes. Los pedidos se realizan desde la aplicación o la web, y luego se envían a través de servicios de entrega, por lo que el tiempo de llegada puede variar según el país y el tipo de envío.