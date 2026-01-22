UNI lanzará carrera de Ingenieria Biomédica con 30 vacantes para su examen de admisión | Composición LR | Andina

UNI lanzará carrera de Ingenieria Biomédica con 30 vacantes para su examen de admisión | Composición LR | Andina

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció el lanzamiento de la carrera de Ingeniería Biomédica. La nueva especialidad, que surge como respuesta a la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas a la salud, será incorporada en su próximo Examen de Admisión 2026-I y contará con aproximadamente 30 vacantes. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de enero.

La programa tendrá una duración de cinco años y se suma a la oferta académica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, donde ya se dictan las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones y Ciberseguridad.

Una disciplina que une ingeniería, medicina y biología

El doctor Luis Romero Goytendía, director de la Oficina de Admisión de la UNI, explicó a Andina que la Ingeniería Biomédica combina conocimientos de ingeniería con medicina y biología para mejorar la salud humana mediante el desarrollo de dispositivos médicos, equipos de diagnóstico, prótesis y sistemas de gestión hospitalaria. “La Ingeniería Biomédica se fundamenta en el uso de modelos matemáticos y circuitos eléctricos para representar sistemas biológicos”, precisó el docente.

Romero destacó que la decisión de albergar esta especialidad en la mencionada facultad responde a la relación directa entre ambas disciplinas. “Dado que los ingenieros electrónicos son expertos en analizar, resolver y predecir el comportamiento de los circuitos eléctricos, ellos tienen una base ideal para estudiar los sistemas del cuerpo humano”, señaló.

Perfil del postulante a Ingeniería Biomédica

De acuerdo con el director de Admisión, los estudiantes interesados en esta carrera deben compartir las características propias de las ingenierías, como el gusto por las matemáticas, la curiosidad, la disposición al trabajo en equipo y la perseverancia. En el caso específico de Ingeniería Biomédica, “lo más importante es cómo contribuir, utilizando la tecnología, a que personas con distintas enfermedades puedan sobrellevar o superar sus dolencias”, indicó Romero.

La UNI informó que, durante los dos primeros años, correspondientes a estudios generales, se utilizarán los recursos existentes. A partir del tercer año se incorporarán nuevos especialistas y laboratorios, los cuales serán financiados con un presupuesto adicional que se espera recibir del Estado. Desde el séptimo ciclo, los estudiantes podrán optar por una de las cuatro líneas de especialización: instrumentación y equipo biomédico; tecnologías de la información y comunicaciones en salud (TIC en salud); ingeniería clínica; e ingeniería de tejidos y medicina regenerativa.

Respecto a las alianzas estratégicas, desde la universidad precisaron que se encuentra formalizando alianzas estratégicas, entre ellas un convenio avanzado con EsSalud. Además, Romero señaló que existen conversaciones para reactivar un acuerdo académico con una universidad extranjera. “Hay interés por parte de ellos, incluso vinieron a la UNI. Ahora lo que vamos a hacer es retomar los contactos para poder establecer una alianza con esta universidad de Polonia”, comentó.

Examen de Admisión 2026-I

La carrera de Ingeniería Biomédica se suma a otras dos nuevas especialidades: Ingeniería en Inteligencia Artificial y Urbanismo, ambas con 30 vacantes disponibles. El Examen de Admisión ordinario UNI 2026-I se realizará los días 16, 18 y 20 de febrero de 2026, y el proceso de inscripción culmina el 31 de enero.

