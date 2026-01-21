BTS en México 2026 preventa: horario y fecha oficial de la venta de entradas para los conciertos en el Estadio GNP Estudios

El anuncio de la gira mundial de BTS ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes buscan asegurar entradas para alguno de los tres conciertos programados en la Ciudad de México. Ante la alta demanda, la empresa coreana Big Hit Music informó este 21 de enero un cambio en la fecha de la preventa de boletos para los esperados shows que se realizarán en el Estadio GNP Seguros.

A través de un comunicado oficial, Big Hit Music confirmó que la preventa sufrió una modificación de último momento y pidió a las ARMY revisar cuidadosamente las nuevas fechas para asegurarse de que su reserva no se vea afectada, además de ofrecer disculpas por los inconvenientes. Pese a este ajuste, la compañía aclaró que las fechas de los 3 conciertos no han sido modificadas y que la programación del tour continúa sin cambios.

Anuncio para México. Foto: captura/BigHit

¿A qué hora y cuándo inicia la preventa de entradas para los conciertos de BTS en México?

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ofrecerán tres espectáculos en la Ciudad de México, correspondientes a los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Inicialmente, la preventa de entradas estaba prevista para realizarse entre el 22 y el 23 de enero de 2026; sin embargo, esta programación fue ajustada.

Big Hit Music explicó que el cambio aplica únicamente para la preventa de los conciertos del 7 y 9 de mayo, la cual estaba programada para iniciar el 22 de enero a las 9:00 a. m., pero fue recorrida un día. Con esta modificación, todas las preventas se realizarán el viernes 23 de enero. Para una mejor organización, la empresa detalló que los boletos se liberarán en distintos horarios:

Preventa de entradas en México: viernes 23 de enero, 9:00 a. m., para los conciertos del 7 y 9 de mayo.

Preventa de entradas en México: viernes 23 de enero, 12:00 p. m., para el concierto del 10 de mayo.

En los tres casos, la preventa concluirá a las 9:59 p. m. del mismo día. Además, Big Hit Music aclaró que no habrá un periodo adicional para el registro de la ARMY Membership, por lo que solo podrán participar quienes se inscribieron antes del domingo 18 de enero.

¿Cuándo inicia la venta general de entradas para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros?

En cuanto a la venta general de boletos para BTS en México, la empresa surcoreana informó que no sufrirá modificaciones y se realizará conforme a lo planeado. La venta general comenzará un día después de la preventa, el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 a. m., y aplicará de la misma manera para los tres conciertos en el Estadio GNP Seguros.

De esta manera, los fans que no cuenten con ARMY Membership o no logren adquirir boletos en la preventa tendrán una nueva oportunidad para asegurar su lugar en alguno de los conciertos de BTS en la Ciudad de México.