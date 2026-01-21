Hombre encuentra pantuflas "de alpaca" en supermercado de Finlandia y se sorprende al leer la etiqueta: “100% poliéster”

El ciudadano finlandés mostró su confusión al ver por un lado de la etiqueta el nombre ´Alpaka’ y por el otro, hecho con poliéster. | Foto: composición LR/ TikTok

El ciudadano finlandés mostró su confusión al ver por un lado de la etiqueta el nombre ´Alpaka’ y por el otro, hecho con poliéster. | Foto: composición LR/ TikTok

Un gran número de turistas llega al Perú y queda maravillado no solo con su gastronomía o paisajes, sino también con los productos como los elaborados con lana de camélidos. Incluso, varios de estos artículos se comercializan en el extranjero. En ese contexto, un ciudadano finlandés acudió a un supermercado en su país y se emocionó al encontrar unas pantuflas de “alpaka”, tal como indicaba la etiqueta. Sin embargo, al tocarlas, notó que el material no coincidía con lo señalado.

Mediante un video de TikTok, el creador de contenido @vvaltonen explicó que las pantuflas tenían la apariencia de haber sido fabricadas con lana de alpaca, pero al revisar la etiqueta, se trataba de artículos hechos con material sintético.

Extranjeró descubrió que las pantuflas "de alpaca" eran 100% poliéster

Las etiquetas mencionaban la marca ‘Alpaka’ y, al dar la vuelta, señalaban que las pantuflas estaban confeccionadas con material 100% poliéster. Además, habían sido fabricadas en China y Alemania, el país asiático ubicado al otro lado del mundo.

El detalle no pasó desapercibido para el extranjero, quien expresó su sorpresa en redes sociales y cuestionó el uso del término alpaca en el producto, ya que podría generar confusión entre los consumidores.

“No tiene un 1% de alpaca”, señaló el ciudadano finlandés, para luego dejar el producto en su lugar de exhibición. Como era de esperarse, el clip no pasó desapercibido y los usuarios en las redes sociales rápidamente dejaron sus comentarios.

“En China no hay ni alpacas”, “Solo en mi Perú hay alpacas”, “La marca del producto es "alpaka". No dice que el producto esté hecho de alpaca. sin embargo, claramente se nota la publicidad engañosa”, “Nos representas”, “Gran promotor del Perú en el extranjero”.

¿De qué país son originarias las alpacas?

Las alpacas viven en las zonas altas y frías de los Andes de Sudamérica. La gran mayoría se encuentra en Perú, donde está cerca del 95% de la población mundial. También se pueden ver en países como Bolivia, Ecuador y Chile, sobre todo en áreas de gran altitud.

¿Cuánto cuesta el kilo de fibra de alpaca en el Perú?

Según declaró Edmundo Cáceres Macusani, alcalde de Carabaya (Puno), a Radio Nacional, el kilo de fibra de alpaca se vende actualmente a S/ 24. Sin embargo, ese mismo producto, tras pasar por procesos de mejora e industrialización en la industria textil, se ofrece en el mercado extranjero a un precio aproximado de US$38.