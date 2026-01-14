Lima, la capital peruana, se prepara para celebrar su 491 aniversario este 18 de enero de 2026. La fecha representa una oportunidad ideal para que familias y turistas exploren la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad. Con una historia que se remonta a su fundación en 1535, Lima se ha consolidado como un epicentro de tradiciones y transformaciones que han marcado el desarrollo del Perú. Por ello, la ‘Ciudad de los Reyes’ ofrece diversos atractivos turísticos que muchos visitantes anhelan conocer, cautivados por su riqueza histórica, arquitectura colonial, tradición cultural y una gastronomía reconocida a nivel mundial.

Considerada una de las ciudades más importantes de Sudamérica, Lima ha desempeñado un papel protagónico a lo largo de la historia. Se ha consolidado como un eje político, económico y cultural desde la época prehispánica, pasando por el Virreinato —cuando fue la capital más influyente de la región— hasta su actual condición de metrópoli clave en el Pacífico sur, marcada por su diversidad, crecimiento urbano y constante capacidad de reinvención.

La Catedral de Lima. Foto: Machupicchu Terra

¿Cuáles son los cinco lugares más turísticos de Lima?

1. Plaza de Armas de Lima

La Plaza de Armas es el corazón histórico de Lima y un lugar lleno de significado. Rodeada de imponentes edificios coloniales como el Palacio de Gobierno y la Catedral de Lima, esta plaza es un punto de encuentro tanto para locales como para turistas. Declarada Patrimonio Cultural del Perú en 1972 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991, su pila central es uno de sus mayores atractivos.

2. Catedral de Lima

Situada en la Plaza de Armas, la Catedral de Lima es una majestuosa obra arquitectónica que simboliza la historia religiosa y cultural de la ciudad. Construida en 1535, ha sido renovada en varias ocasiones. En su interior, destacan sus capillas, un museo y la tumba de Francisco Pizarro, lo que la convierte en un lugar de gran relevancia histórica.

3. Circuito Mágico del Agua

Ubicado en el Parque de la Reserva, el Circuito Mágico del Agua ofrece un espectáculo único de luces, agua y música. Con 13 fuentes interactivas, es un destino ideal para disfrutar en familia. Esta experiencia combina arte y tecnología, brindando un momento de diversión y asombro para todos los visitantes.

4. Casa de la Literatura Peruana

Este espacio cultural celebra la riqueza literaria del Perú y Latinoamérica. Con exposiciones, talleres y diversas actividades, la Casa de la Literatura es un lugar ideal para los amantes de los libros y la cultura. Aquí, los visitantes pueden sumergirse en el mundo literario y disfrutar de la historia de la literatura peruana.

5. Parque de la Exposición

El Parque de la Exposición es un referente cultural y recreativo en Lima. Sus amplias áreas verdes, galerías de arte y eventos artísticos lo convierten en un lugar perfecto para disfrutar en familia. Este parque no solo ofrece un espacio para el esparcimiento, sino que también alberga diversas actividades culturales a lo largo del año.