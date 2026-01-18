¿Te imaginas hacer un pedido de celulares de última generación para tu negocio, pero que estos lleguen después de 16 años? Esto fue lo que le sucedió a un comerciante en Libia, quien fue sorprendido por la peculiar entrega, lo que generó una ola de comentarios en las redes sociales.

El dueño del negocio de venta de móviles en Trípoli hizo un pedido grande, según relató en X, ya que quería expandir su tienda con nuevos y modernos modelos. No obstante, cuando solicitó los dispositivos de la marca Nokia en el 2010, al poco tiempo se desató el conflicto en Libia, lo que generó que todas las entregas se retrasaran.

Paquete con celulares Nokia llegó 16 años después del pedido

Todo parece indicar que el vendedor había desestimado que le entregarían los celulares, pero grande fue su asombro al ver un paquete que llegó a su destino, pero más de una década después. "Son reliquias", señaló en el video que ha generado una ola de divertidos comentarios.

Cabe mencionar que la guerra civil en el país entre fuerzas del coronel Muamar el Gadafi y grupos rebeldes que buscaban derrocar su gobierno, solo duró unos ocho meses, pero ocasionó que hubiera grandes cambios, sobre todo en temas logísticos.

Celulares estaban en una bolsa llenos de polvo y olvido

En el clip, que viene circulando por redes sociales, se le puede ver al vendedor anónimo sacando los teléfonos antiguos de una bolsa de plástico roja y preguntando retóricamente si se trata de reliquias históricas.

En pleno 2026, donde sobresalen los smartphones de diversas marcas que tienen acceso a internet y gran cantidad de aplicaciones, los modelos Nokia quedaron en el olvido, puesto que no existen en el mercado, ya que la marca de origen finlandés no se adaptó al cambio.

El pedido del empresario libio se retrasó como muchos otros paquetes; solo acumularon polvo en un almacén hasta que alguien los descubrió recientemente y decidió enviarlos a su destinatario. Irónicamente, tanto el vendedor como el receptor se encuentran en Trípoli, a pocos kilómetros de distancia, pero el pedido tardó más de tres lustros en completarse.