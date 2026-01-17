HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alqo, el perro robot que preserva y digitaliza patrimonio histórico de Lima: Parque de la Exposición y Arco del Puente entre ellos

Las iniciativas, en colaboración con Prolima y el Cabildo Metropolitano, incluyen el registro de otros monumentos emblemáticos como la Catedral de Lima.

Universidad de Lima incorpora a perro robot en aproximadamente 50 proyectos de digitalización y preservación del patrimonio histórico de Lima.
Universidad de Lima incorpora a perro robot en aproximadamente 50 proyectos de digitalización y preservación del patrimonio histórico de Lima. | Foto: Universidad de Lima

En el marco de los 491 años de la fundación de Lima, la Universidad de Lima incorporó a Alqo, un perro robot de alta tecnología, a los proyectos de digitalización y preservación del patrimonio histórico de la capital. La iniciativa se desarrolla como parte de más de cincuenta proyectos de registro patrimonial ejecutados en coordinación con el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) y el Cabildo Metropolitano de Lima, e incluye espacios como el Parque de la Exposición y el Arco del Puente.

Alqo, "perro” en quechua, es un dispositivo robotizado equipado con sensores LiDAR y sistemas de captura de alta precisión, que puede desplazarse por espacios reducidos, superficies irregulares y zonas sin iluminación. Su función principal es registrar imágenes, videos y datos en tiempo real, información utilizada para documentar el estado de inmuebles históricos y evaluar posibles daños sin exponer al personal técnico a riesgos físicos.

“La incorporación de Alqo representa un hito en los procesos de levantamiento de información patrimonial. Su uso amplía de manera significativa las capacidades técnicas del registro y, al mismo tiempo, reduce los riesgos para el equipo humano”, señala Ana Luna Torres, docente de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima.

La Universidad de Lima incorpora a Alqo, un perro robot, en proyectos de digitalización y preservación del patrimonio histórico de Lima, en el marco de su fundación. Foto: Universidad de Lima

La Universidad de Lima incorpora a Alqo, un perro robot, en proyectos de digitalización y preservación del patrimonio histórico de Lima, en el marco de su fundación. Foto: Universidad de Lima

De acuerdo con la especialista, los datos obtenidos permiten generar “nubes de puntos que luego se transforman en modelos 3D, modelos BIM, recorridos virtuales y propuestas de intervención”, insumos empleados en la gestión urbana y la planificación patrimonial. El proceso se complementa con otras herramientas tecnológicas como escáneres láser, drones y cámaras multiespectrales.

“Con estas herramientas, los tiempos de trabajo se han reducido de manera notable. Levantamientos de información que antes podían tomar años hoy se completan en meses, combinando trabajo de campo y procesamiento digital especializado”, añade Luna Torres.

Parque de la Exposición y Arco del Puente entre los proyectos

Como parte del convenio con Prolima, una de las primeras intervenciones previstas será el registro del Arco del Puente, estructura construida en el siglo XVI junto al Puente de Piedra, que evolucionó hasta adquirir carácter de arco triunfal y fue destruida por un incendio en 1879. Asimismo, el proyecto contempla intervenciones en otros espacios del Centro Histórico de Lima, entre ellos el Parque de la Exposición, además de criptas, monumentos y esculturas ubicadas en plazas emblemáticas.

En paralelo, el convenio con el Cabildo Metropolitano de Lima abarca monumentos religiosos como la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y la Iglesia del Sagrario. Según la información proporcionada por el equipo técnico, el trabajo incluye digitalización, elaboración de planos y acompañamiento técnico en mantenimiento y restauración.

“Uno de los principales aportes ha sido el modelo 3D y los planos de la Catedral de Lima, que registran de forma detallada elementos como bóvedas, altares y pisos de mármol. Esta información permite darles seguimiento en el tiempo y evitar su pérdida ante cambios administrativos o emergencias, como sismos o incendios”, indica la docente de la Carrera de Ingeniería Civil.

En el desarrollo de los proyectos participan docentes, técnicos, practicantes y estudiantes, quienes realizan labores de campo y de gabinete. “La iniciativa promueve, además, el voluntariado estudiantil, altamente valorado en los procesos de acreditación académica, y permite que los alumnos conozcan directamente los inmuebles que modelan y comprendan la dimensión histórica, técnica y social del patrimonio”, afirma Ronny Fischer, director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima.

