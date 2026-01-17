Lima Corre 10K será este domingo 18 por el 491.º aniversario de la capital: conoce ruta y vías afectadas

El evento iniciará a las 08:00 a.m. y solo podrán participar personas mayores de 18 años. | Composición LR | Difusión

El evento iniciará a las 08:00 a.m. y solo podrán participar personas mayores de 18 años. | Composición LR | Difusión

Lima Corre 10K es una carrera gratuita que convoca a la comunidad runner de todo el país. De acuerdo con el comunicado de la Municipalidad de Lima, el evento iniciará a las 8:00 a. m. y tendrá como punto de partida y llegada la pileta N.º 2 del Circuito Mágico del Agua.

El recorrido comenzará en la puerta 9, continuará por la avenida Natalio Sánchez, seguirá por toda la avenida Arequipa hasta la intersección con el jirón María Parado de Bellido y Junín (cuadra 45). El evento se llevará a cabo en el marco de las celebraciones por el 491.º aniversario de la fundación de Lima este domingo 18 de enero.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Recorrido de Lima Corre 10 K

Al llegar a la intersección con el jirón María Parado de Bellido y Junín, los participantes del Lima Corre 10K darán una vuelta en "U" para regresar al punto de llegada. En ese sentido, se insta a los conductores a evitar el tramo donde se llevará a cabo la maratón.

Cabe destacar que la carrera contará con seis categorías: libre, máster A, máster B, discapacidad visual, discapacidad física y discapacidad auditiva, consolidándose como una competencia inclusiva. El evento es organizado por la Gerencia de Desarrollo Humano y la Subgerencia de Educación, Deportes, Juventud y Recreación. Además, busca fomentar hábitos saludables en la vida diaria de la ciudadanía.

PUEDES VER: Suspenden Serenata a Lima en señal de duelo por muerte de trabajadores de EMAPE durante tragedia de la Panamericana Sur

Hora de inicio e inscripción

La primera partida se realizará a las 8:00 a. m. y estará destinada a corredores con discapacidad (silla de ruedas, visual y auditiva). La segunda partida, para corredores convencionales, iniciará a las 8:02 a. m. Todos los corredores, ya sean amateurs o profesionales, pueden acudir al punto de inicio desde las 6:00 a. m.

Finalmente, la Municipalidad de Lima habilitó el siguiente ENLACE para la inscripción gratuita de los participantes. Además, indicó que solo podrán participar personas mayores de 18 años.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.