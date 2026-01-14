HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Tendencias

Fan peruana estalla de la emoción tras conocer que usará por primera vez costoso artículo de BTS: "La tengo años"

Joven se llenó de emoción tras enterarse que BTS incluirá a Perú en su gira mundial 2026 y que por fin podrá estrenar su army bomb.

Reacciones en redes sociales por la emoción de seguidora de BTS.
Reacciones en redes sociales por la emoción de seguidora de BTS. | Foto: composición LR/ TikTok

La emoción se apoderó de una joven peruana tras enterarse de que BTS incluyó a Perú en su gira mundial 2026. A través de redes sociales, la seguidora de la famosa boyband de K-pop no pudo contener su alegría al contar que por fin podrá usar su army bomb, el lightstick oficial de BTS que compró hace mucho tiempo con la esperanza de algún día ver en vivo a Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Suga, Jin y RM.

Fan podrá estrenar su army bomb de BTS tras años de espera

En el video viral de TikTok, la joven explica que ese artículo tan especial estuvo guardado durante años, sin estrenar, esperando el momento indicado. "Voy a estrenar esto, lo voy a estrenar, por fin, la tengo años sin estrenar, por fin, por fin", resaltó con evidente emoción, mientras muestra el icónico objeto que representa a los fans del grupo, conocidos como ARMY.

PUEDES VER: Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

lr.pe

La army bomb es un palo de luz utilizado por los fans en los conciertos para sincronizar luces y crear espectáculos visuales. Este dispositivo se conecta vía Bluetooth a una aplicación oficial que permite cambiar colores e intensidad según la canción, convirtiéndolo en un símbolo clave del fandom. La joven peruana explicó que adquirió la membership para facilitar la compra de sus entradas y que comprar army bomb no es tan fácil. "Si lo compras en Weverse no sale más de S/400, en Perú las venden carito porque demora bastante", indicó.

Cabe resaltar que el martes 13 de enero, BTS reveló oficialmente las fechas y destinos de su gira mundial, confirmando que ofrecerá dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre, apenas tres días después del cumpleaños de Jimin, aunque el recinto todavía no fue confirmado.

PUEDES VER: Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

lr.pe

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Usuarios se mostraron conmovidos por su entusiasmo y compartieron mensajes de apoyo y empatía. "Te entiendo perfectamente", "Esa emoción es real", "Los sueños sí se cumplen", "Todas vamos a estrenar army bomb" y "Esperamos tanto por este momento", fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Notas relacionadas
BTS Tour 2026 en Perú: precios de entradas, zonas y cómo será el escenario 360° en Lima

BTS Tour 2026 en Perú: precios de entradas, zonas y cómo será el escenario 360° en Lima

LEER MÁS
BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membership Weverse para acceder a la preventa

BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membership Weverse para acceder a la preventa

LEER MÁS
BTS incluye a Perú en su gira mundial 2026: ¿Cuándo serán los conciertos en Lima?

BTS incluye a Perú en su gira mundial 2026: ¿Cuándo serán los conciertos en Lima?

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

LEER MÁS
Egresada de San Marcos celebra su graduación bailando k-pop y se vuelve viral: "Decidió ser feliz"

Egresada de San Marcos celebra su graduación bailando k-pop y se vuelve viral: "Decidió ser feliz"

LEER MÁS
Periodista pide a vendedora en VES encender su balanza para verificar el peso y su respuesta sorprende: “Demora 20 minutos”

Periodista pide a vendedora en VES encender su balanza para verificar el peso y su respuesta sorprende: “Demora 20 minutos”

LEER MÁS
La carrera de Ingeniería que superó a Minas y Civil, y es la mejor pagada de LIMA: sueldos superan los S/8.000

La carrera de Ingeniería que superó a Minas y Civil, y es la mejor pagada de LIMA: sueldos superan los S/8.000

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de presentación previos a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

Alianza Lima vs Sport Huancayo: fecha, hora y canal para ver el debut de los blanquiazules en la Liga 1 2026

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros 6 periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Tendencias

'Jorge Luna de Temu' provoca furor en Gamarra por el sorprendente parecido con el comediante de 'HH': "Es su clon"

Usuario ganó US$400.000 tras apostar en línea que Nicolás Maduro saldría del poder antes de finalizar enero

Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Martín Vizcarra: PJ programa para este 21 de enero audiencia que evalúa la suspensión de su condena

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025