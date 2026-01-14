Fan peruana estalla de la emoción tras conocer que usará por primera vez costoso artículo de BTS: "La tengo años"

La emoción se apoderó de una joven peruana tras enterarse de que BTS incluyó a Perú en su gira mundial 2026. A través de redes sociales, la seguidora de la famosa boyband de K-pop no pudo contener su alegría al contar que por fin podrá usar su army bomb, el lightstick oficial de BTS que compró hace mucho tiempo con la esperanza de algún día ver en vivo a Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Suga, Jin y RM.

Fan podrá estrenar su army bomb de BTS tras años de espera

En el video viral de TikTok, la joven explica que ese artículo tan especial estuvo guardado durante años, sin estrenar, esperando el momento indicado. "Voy a estrenar esto, lo voy a estrenar, por fin, la tengo años sin estrenar, por fin, por fin", resaltó con evidente emoción, mientras muestra el icónico objeto que representa a los fans del grupo, conocidos como ARMY.

La army bomb es un palo de luz utilizado por los fans en los conciertos para sincronizar luces y crear espectáculos visuales. Este dispositivo se conecta vía Bluetooth a una aplicación oficial que permite cambiar colores e intensidad según la canción, convirtiéndolo en un símbolo clave del fandom. La joven peruana explicó que adquirió la membership para facilitar la compra de sus entradas y que comprar army bomb no es tan fácil. "Si lo compras en Weverse no sale más de S/400, en Perú las venden carito porque demora bastante", indicó.

Cabe resaltar que el martes 13 de enero, BTS reveló oficialmente las fechas y destinos de su gira mundial, confirmando que ofrecerá dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre, apenas tres días después del cumpleaños de Jimin, aunque el recinto todavía no fue confirmado.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Usuarios se mostraron conmovidos por su entusiasmo y compartieron mensajes de apoyo y empatía. "Te entiendo perfectamente", "Esa emoción es real", "Los sueños sí se cumplen", "Todas vamos a estrenar army bomb" y "Esperamos tanto por este momento", fueron algunos de los comentarios en TikTok.