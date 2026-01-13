Recientemente, miles de usuarios a nivel global han reportado problemas con el funcionamiento de X (antes Twitter). Según información confirmada por Downdetector, la popular red social ha experimentado fallas que han afectado la capacidad de los usuarios para acceder a la plataforma, publicar contenido o recibir actualizaciones en tiempo real. Estos inconvenientes son comunes en redes sociales de gran alcance y suelen estar relacionados con problemas técnicos o actualizaciones del sistema que, aunque temporales, generan molestias en los usuarios. Aunque aún no se ha dado una explicación oficial detallada.

De acuerdo con los reportes de Downdetector, la caída en X comenzó alrededor de las 9:00 a.m. (hora peruana). Además de Perú, usuarios de diferentes países como Estados Unidos, Argentina y otros países están enfrentando problemas con la plataforma. Según la gráfica, el pico de incidencias sigue siendo alto, lo que sugiere que algunos usuarios podrían seguir teniendo dificultades para acceder.

Reporte de caída de Twitter, hoy martes 13 de enero. Foto: Downdetector

¿Qué consecuencias trae la caída de X para sus usuarios?

Las fallas en X impiden que numerosos usuarios puedan ingresar a la plataforma desde sus computadoras, tablets o teléfonos móviles. Además, la interrupción afecta la carga de publicaciones, mostrando un mensaje de error que indica: "Algo salió mal. Intenta recargar".