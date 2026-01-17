Fan peruana fue la elegida para realizar famoso grito en concierto de Bad Bunny: "Acho, PR es otra cosa"

El primer show musical de Bad Bunny en Lima trajo varias hechos especiales para sus seguidores. Uno de los momentos más esperados fue cuando eligió a la fan que estaría a cargo de gritar '¡Acho, PR es otra cosa!', una frase que replica en cada uno de sus conciertos para elogiar a su país natal, Puerto Rico. La escena generó emotivas reacciones en redes sociales.

Peruana gritó a viva voz en el concierto de Bad Bunny

El último viernes, se realizó la primera fecha del concierto de Bad Bunny como parte de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el Estadio Nacional. De esta forma, el artista escogió a la fan que lo pudo conocer de cerca y gritar la icónica frase del tour.

De acuerdo a videos virales en TikTok, la joven pudo abrazar y conversar algunos segundos con el cantante. Tras ello alzó la voz y desató la algarabía en el Estadio Nacional. "¡Acho, PR es otra cosa!", indicó.

Como era de esperarse, usuarios resaltaron el cariño que mostró el cantante hacia la fan peruana. "Qué hermosa belleza", "Escogió a la real mujer peruana", "Un abrazo tan real", resaltaron en TikTok.

¿Qué significa '¡Acho, PR es otra cosa!'?

La frase '¡Acho, PR es otra cosa!' forma parte de una dinámica en el concierto de Bad Bunny. Cabe resaltar, que 'Acho' es una expresión que se suele usar en Puerto Rico como contracción de la palabra 'muchacho'. En tanto, PR corresponde a la contracción Puerto Rico. El objetivo es describir que el país natal del cantante es increíble: 'Muchacho, Puerto Rico es otra cosa'.