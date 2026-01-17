HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Tendencias

Fan peruana fue la elegida para realizar famoso grito en concierto de Bad Bunny: "Acho, PR es otra cosa"

El primer concierto de Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con momentos emotivos, destacando la participación de una joven fan.

Bad Bunny muestra cariño a fan peruana en su concierto en Lima.
Bad Bunny muestra cariño a fan peruana en su concierto en Lima. | Foto: composición LR/ TikTok

El primer show musical de Bad Bunny en Lima trajo varias hechos especiales para sus seguidores. Uno de los momentos más esperados fue cuando eligió a la fan que estaría a cargo de gritar '¡Acho, PR es otra cosa!', una frase que replica en cada uno de sus conciertos para elogiar a su país natal, Puerto Rico. La escena generó emotivas reacciones en redes sociales.

Peruana gritó a viva voz en el concierto de Bad Bunny

El último viernes, se realizó la primera fecha del concierto de Bad Bunny como parte de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el Estadio Nacional. De esta forma, el artista escogió a la fan que lo pudo conocer de cerca y gritar la icónica frase del tour.

PUEDES VER: Concierto de Bad Bunny en Lima HOY EN VIVO: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

lr.pe

De acuerdo a videos virales en TikTok, la joven pudo abrazar y conversar algunos segundos con el cantante. Tras ello alzó la voz y desató la algarabía en el Estadio Nacional. "¡Acho, PR es otra cosa!", indicó.

Como era de esperarse, usuarios resaltaron el cariño que mostró el cantante hacia la fan peruana. "Qué hermosa belleza", "Escogió a la real mujer peruana", "Un abrazo tan real", resaltaron en TikTok.

PUEDES VER: Bad Bunny en Lima 2026: los mejores momentos de la primera fecha del 'Conejo Malo' en el Estadio Nacional

lr.pe

¿Qué significa '¡Acho, PR es otra cosa!'?

La frase '¡Acho, PR es otra cosa!' forma parte de una dinámica en el concierto de Bad Bunny. Cabe resaltar, que 'Acho' es una expresión que se suele usar en Puerto Rico como contracción de la palabra 'muchacho'. En tanto, PR corresponde a la contracción Puerto Rico. El objetivo es describir que el país natal del cantante es increíble: 'Muchacho, Puerto Rico es otra cosa'.

Notas relacionadas
Concierto de Bad Bunny en Lima HOY EN VIVO: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Concierto de Bad Bunny en Lima HOY EN VIVO: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Bad Bunny en Lima 2026: horarios, accesos por zonas, prohibiciones y todo lo que necesitas saber de su segundo concierto en el Estadio Nacional

Bad Bunny en Lima 2026: horarios, accesos por zonas, prohibiciones y todo lo que necesitas saber de su segundo concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Fan peruana sorprende a Bad Bunny al subir al escenario y el cantante detiene a seguridad

Fan peruana sorprende a Bad Bunny al subir al escenario y el cantante detiene a seguridad

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pagó S/2.790 para que le hagan la tesis, jaló y fue a denunciar a la empresa ante Indecopi por mal servicio

Pagó S/2.790 para que le hagan la tesis, jaló y fue a denunciar a la empresa ante Indecopi por mal servicio

LEER MÁS
Joven muestra iPhone que ganó en rifa de tiktoker Moca, pero usuarios notan singular detalle: “¿Y la manzana?”

Joven muestra iPhone que ganó en rifa de tiktoker Moca, pero usuarios notan singular detalle: “¿Y la manzana?”

LEER MÁS
Fanática de Bad Bunny perdió más de S/500 al ser estafada 2 veces por revendedores en TikTok: ''No pude hacer la denuncia''

Fanática de Bad Bunny perdió más de S/500 al ser estafada 2 veces por revendedores en TikTok: ''No pude hacer la denuncia''

LEER MÁS
Arquera se vuelve viral tras recibir un vaso de cerveza atado a una soga desde el palco en pleno partido: “Para cargar energías”

Arquera se vuelve viral tras recibir un vaso de cerveza atado a una soga desde el palco en pleno partido: “Para cargar energías”

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Egresada de San Marcos celebra su graduación bailando k-pop y se vuelve viral: "Decidió ser feliz"

Egresada de San Marcos celebra su graduación bailando k-pop y se vuelve viral: "Decidió ser feliz"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Tendencias

¿Quién es Steven, el clon de Jorge Luna que alborota Lima por su gran parecido con el integrante de Hablando Huevadas?

Fallece a los 55 años el ‘Popeye brasileño’, que se hizo famoso por someterse a tratamientos con aceite en los brazos para parecerse al personaje

Imitador de José Jerí afirma que no hará la parodia del presidente ingresando a chifa: "Nunca"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025