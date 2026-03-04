HOYSuscripcion LR Focus

Clausura exitosa de JustiKids 2026

Con gran entusiasmo, la Corte Superior de Justicia de Piura culminó las Vacaciones Útiles "Justi Kids 2026", un espacio dedicado a la niñez que promueve la formación integral y el sano esparcimiento.

El evento de clausura de las vacaciones útiles destacó la participación de alumnos en diversos talleres. Fuente: Difusión.
El evento de clausura contó con las palabras de bienvenida de la Gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas, y el agradecimiento a docentes y padres por parte de la coordinadora de Recursos Humanos, Dulce García Pacheco, quien tuvo a cargo la organización y desarrollo de las vacaciones útiles.

Posteriormente los niños y niñas demostraron todo lo aprendido en los talleres, realizando una demostración llena de coordinación y energía del taller Funcional que estuvo a cargo del profesor Raúl Ignacio Céspedes.

Seguidamente los participantes del taller de Danzas, a cargo de la profesora Alma Rossana Pizarro Pizarro, deleitaron a los presentes con el tradicional Carnaval de Arequipa y la muestra de arte afroperuano "Lavanderas", además de una vibrante danza fusión con el tema "Tusuy Kusun".

Los pequeños artistas del taller de Improvisación y Técnicas Teatrales, a cargo de la profesora Celeste Araujo Elorrieta, desarrollaron el movimiento y la expresión corporal con la técnica de la Kinesfera.

La parte dulce de la tarde estuvo a cargo de los participantes del taller Minichef, a cargo de la profesora Mariana Estremadoyro, quien junto a los niños y niñas presentaron creativas y deliciosas brochetas.

Por tercer año consecutivo el taller de Ajedrez, a cargo del profesor Jorge Augusto Vásquez Godos, hizo una demostración en el que 10 finalistas protagonizaron una partida simultánea con el Presidente de la Corte de Piura, reconociendo su disciplina y estrategia. Posteriormente el niño Salvador Aldana agradeció por la realización de los talleres al presidente y organizadores en representación de sus compañeros.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castró, clausuró el programa destacando un mensaje fundamental: "La justicia también se construye sembrando valores, fortaleciendo vínculos y cuidando lo más valioso que tenemos: nuestras familias."

Finalmente los niños y niñas recibieron un detalle y break preparado con mucho cariño.

