Entretenimiento

Bad Bunny en Lima: ¿Qué temas de 'Debí titar más fotos tocará en su concierto en el Estadio Nacional?

Los fans del 'Conejo malo' cuentas los días para su tan esperado concierto en el Estadio Nacional, el viernes 16 y sábado 17 de enero. Aquí te traemos el posible setlist del artista puertorriqueño en Lima. 

Posible setlist de Bad Bunny en Lima Foto: Composición LR
Posible setlist de Bad Bunny en Lima Foto: Composición LR | Bad Bunny

Los fans de Bad Bunny cuentan los días para asistir al concierto de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista puertorriqueño, que está programado para el viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional. El artista del siglo XXI, según Billboard, llegará al Perú como parte del tour 'Debí tirar más fotos'.

El intérprete de éxitos como 'Mónaco', 'Tití me preguntó', 'Ojitos lindos' y 'Me porto bonito'. se prepara para ofrecer un show de primer nivel en la capital peruana. Aunque aún no se ha revelado el setlist oficial del 'Conejo malo', sus seguidores aseguran que el concierto abarcará 29 canciones. Además, en cada país que visita, Bad Bunny incluye una canción exclusiva, y sus fans peruanos se preguntan cuál será el tema elegido.

Posible setlist de Bad Bunny en Lima

PUEDES VER: Reprograman conciertos de Bad Bunny en Perú 2026: conoce las nuevas fechas de 'Debí tirar más fotos World Tour' en el Estadio Nacional

lr.pe

Posible setlist de Bad Bunny para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Según la cuenta de Instagram Perú Concerts, en su llegada a Lima, Bud Bunny interpretará un total de 29 canciones. En el primer acto, que se realizará en el escenario principal (main stage), cantará: 'La mudanza', 'Calladita', 'Pitorro de coco', 'Weltita', 'Baile inolvidable'y 'Nueva yol'.

En el segundo acto, que se desarrollará en la 'Casita Stage' - un espacio alterno que replica una casa tradicional puertorriqueña - interpretará los temas:'Veldad', 'Titi me preguntó', 'Neverita', 'Si veo a tu mamá', 'Voy a llevarte a PR', 'Me porto bonito', 'No me conoce (remix)', 'Bichiyal' y 'Yo perreo sola', 'Efecto', 'Safaera', 'Diles', 'Monaco', 'Café con ron' y 'Ábreme paso'.

Para el tercer y último acto, Bad Bunny regresará al escenario principal con las canciones: 'Ojitos lindos', 'La canción', 'Kloufrens', 'Bokete', 'Dákiti', 'El apagón', 'Dtmf' y 'Eoo'.

PUEDES VER: ¡La música latina está de moda! Bad Bunny hace historia en los Grammy 2025 con seis nominaciones

lr.pe

Bad Bunny en Perú: modifican locaciones del 'Debí tiras más fotos world tour'

El último 9 de diciembre, los fanáticos de Bad Bunny fueron sorprendidos con el anuncio de la modificación de las locaciones de los conciertos del puertorriqueño en Lima. F&M Entertainment confirmó los cambios en la distribución de los show programados para el 16 y 17 de enero de 2026. Entre los ajustes destacan las nuevas localidades: 'PITA' (stand up), 'PITA B' (stand up), 'Los vecinos' (numerada) y un escenario adicional conocido como 'La casita', uno de los elementos más representativos del tour.

Tras la publicación de las nuevas zonas, las y los usuarios en redes sociales compartieron opiniones divididas. Algunas personas celebraron la apertura de más sectores, especialmente quienes no lograron adquirir entradas, mientras que otras consideraron injusta la modificación.

