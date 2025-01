La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), conocida como la "Decana de América" por su tradición y prestigio, cuenta con más de 470 años de historia como una de las instituciones educativas más representativas del Perú. No obstante, un egresado, hoy desarrollador de software para una empresa canadiense, compartió un revelador testimonio sobre los retos que enfrentó durante su paso por esta histórica universidad. En su relato, también contrastó su experiencia en San Marcos con la vivida posteriormente al matricularse en una universidad privada, destacando marcadas diferencias en la calidad educativa.

El egresado, que estudió ingeniería de software en ambas instituciones, señaló notables desigualdades en la calidad de la educación. Según su relato, la falta de estructura en las clases, la poca disponibilidad de los profesores y el sacrificio personal requerido para aprender por cuenta propia marcaron su paso por la UNMSM. En contraste, describió una experiencia más organizada y efectiva en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Egresado de San Marcos revela ausencia de los docentes y enseñanza desorganizada

El testimonio del joven egresado describe una realidad preocupante: la ausencia recurrente de profesores durante las clases. Según sus declaraciones, en un ciclo académico con siete cursos, solo en uno el docente asistió puntualmente. En los demás, los profesores no cumplían con sus horarios, y en ocasiones, ni siquiera avisaban a los estudiantes sobre su inasistencia.

"A veces se iban y dejaban a los alumnos sin profesor durante una semana, hasta que encontraban un suplente", comentó. Este problema se extendía también al proceso de evaluación, donde la ausencia de rúbricas claras dificultaba el aprendizaje. Los profesores no seguían los lineamientos del curso y solían evaluar temas que no habían sido abordados en clase. “Había profesores que asistían a la primera clase, explicaban lo que se debía aprender en el curso y luego dejaban que el alumno prácticamente estudiara e investigara por su cuenta”, señaló

Por ejemplo, en un curso de programación, se esperaba que los estudiantes resolvieran problemas avanzados como invertir un árbol binario, aunque los conceptos básicos de programación no se habían explicado de manera adecuada. Este desorden afectaba significativamente la experiencia educativa.

Los estudiantes de la UNMSM son autodidactas

Ante la falta de apoyo docente, los estudiantes de la UNMSM debían convertirse en autodidactas por necesidad. Según el egresado, los profesores en muchas ocasiones se limitaban a presentar los contenidos al inicio del ciclo y luego dejaban el aprendizaje en manos de los alumnos.

“El alumno de San Marcos es súper sacrificado, tiene que aprender todo por su propia cuenta, investigar, preguntar a compañeros de ciclos superiores porque no había otra forma de aprender. Aprendía más en la biblioteca que en la clase de los profesores”, afirmó. Los estudiantes recurrían a exámenes pasados, libros especializados y la ayuda de compañeros de ciclos superiores para entender los temas. La investigación y la dedicación personal eran fundamentales para superar los retos académicos.

La UPC: ¿qué dijo el joven de la UNMSM sobre la universidad privada?

El contraste fue evidente cuando el joven ingresó a la UPC. Según su relato, en esta institución los profesores eran puntuales, las clases estaban bien estructuradas y los temas se explicaban con claridad. Los docentes no solo impartían conocimientos, sino que también se aseguraban de que los alumnos los comprendieran antes de avanzar. “En la UPC todo era diferente, aquí los profesores sí asistían a clases y explicaban los temas", señaló

Aunque la investigación y el esfuerzo personal seguían siendo parte del proceso, la base sólida proporcionada por los docentes hacía que todo el aprendizaje fuera más accesible. Según el egresado, esta diferencia marcó un punto de inflexión en su desarrollo académico y profesional. "Y no digo que en San Marcos no haya profesores buenos, de hecho, los hay, pero al menos no era lo común en el momento en el que yo estudié”, concluyó el joven

Joven compara la UNMSM con una universidad privada

Al comparar ambas instituciones, el egresado destacó las marcadas diferencias en la calidad educativa. Mientras que en la UNMSM los estudiantes debían enfrentarse a un sistema desorganizado y con poco apoyo docente, en la UPC se priorizaba la enseñanza efectiva y estructurada. "El alumno de San Marcos es súper sacrificado, tiene que aprender todo por su propia cuenta", señaló. Por otro lado, en la UPC, los docentes asumían un rol activo en el aprendizaje de los estudiantes, creando un entorno más equilibrado y menos estresante.

El joven concluyó reflexionando sobre la educación pública en el Perú. Aunque reconoció la calidad y el talento de muchos profesores en la UNMSM, destacó las carencias del sistema educativo, poniendo en evidencia las desigualdades en la enseñanza universitaria en el Perú.

