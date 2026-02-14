Según información de las autoridades, se encontraron varios caparazones del crustáceo en casa de la influencer durante las investigaciones. | Composición LR / X

Según información de las autoridades, se encontraron varios caparazones del crustáceo en casa de la influencer durante las investigaciones. | Composición LR / X

Una creadora de contenidos, popularmente conocida por compartir videos gastronómicos, perdió la vida dos días después de consumir cangrejos con alto grado de toxicidad. Se trata de Emma Amit, una tiktoker filipina de 51 años que probaba todo tipo de comida sin imaginar que su gusto culinario acabaría con ella.

El hecho ocurrió en Puerto Princesa, ciudad ubicada en la isla de Palawan, donde la mujer vivía junto al mar. Según información oficial de las autoridades, ese día salió con amigos a recolectar mariscos y luego preparó los cangrejos en su vivienda. Tras ello, decidió probarlos frente a la cámara durante una emisión para sus seguidores.

¿Quién era Emma Amit, la influencer filipina fallecida?

Emma Amit publicaba clips sobre pesca artesanal y platos elaborados con productos marinos. En sus posteos solía mostrarse cocinando para su familia y compartiendo recetas sencillas, lo que le permitió reunir una comunidad numerosa en los últimos meses.

En la grabación, que luego se volvió viral, se le observa recolectando distintos animales del océano y, más tarde, cocinando un crustáceo identificado como Zosimus aeneus, conocido localmente como cangrejo del diablo. Poco tiempo después de ingerir el marisco, la mujer empezó a sentirse mal y perdió el conocimiento, según informó el jefe policial de Barangay, Laddy Gemang.

La influencer fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permaneció internada durante dos días. Finalmente, el 6 de febrero, los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de una intoxicación severa. Un amigo que también consumió el mismo cangrejo murió por el mismo motivo, de acuerdo con el reporte policial.

Tras conocerse el desenlace, agentes acudieron a la vivienda de Emma Amit y hallaron varios caparazones del animal. Según indicaron, esta especie contiene toxinas que no desaparecen con la cocción y su consumo representa un riesgo extremo para la salud.

'Cangrejo del diablo' contiene sustancias letales para el ser humano

El Zosimus aeneus vive en arrecifes del Indo-Pacífico y presenta neurotoxinas como la tetrodotoxina y la saxitoxina. Estas sustancias pueden causar parálisis, convulsiones e insuficiencia respiratoria en pocas horas, con una tasa de mortalidad que, según reportes locales, llega al 50%.

Luego del caso, Laddy Gemang pidió a los residentes de Palawan no consumir mariscos de origen desconocido y recordó que esta especie resulta mortal. Las autoridades locales reforzaron el llamado a extremar precauciones y evitar la ingesta de animales marinos peligrosos, tras un episodio que dejó dos víctimas fatales y generó impacto en redes sociales.