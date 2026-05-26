Tres plantas que ayudan a mantener las cucarachas lejos de tu casa y que puedes conseguir en cualquier mercado

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las cucarachas siguen siendo una de las plagas domésticas más difíciles de controlar debido a su rápida adaptación a los espacios habitados y su resistencia frente a muchos productos químicos. Además de resultar desagradables, estos insectos pueden transportar bacterias y agravar problemas respiratorios o alergias, por lo que mantenerlas alejadas del hogar se vuelve una prioridad para muchas familias.

Frente a ello, cada vez cobran más fuerza las alternativas naturales respaldadas por investigaciones científicas. Algunas plantas aromáticas comunes, fáciles de encontrar en mercados o viveros, contienen compuestos que actúan como repelentes naturales y ayudan a crear barreras contra la presencia de estos insectos dentro de la vivienda.

El uso de romero, con su aroma intenso, puede instalarse en macetas cerca de ventanas, mientras que la menta y hierba gatera, además de repeler, ofrecen un agradable olor.

Romero, menta y hierba gatera: barreras naturales contra las cucarachas

Estas plantas aromáticas destacan por su capacidad de repeler cucarachas gracias a los compuestos que liberan de forma natural.

Romero: Su aroma intenso actúa como un repelente natural que incomoda a las cucarachas y dificulta que permanezcan en ciertos espacios. Puede colocarse en macetas cerca de puertas y ventanas o distribuirse en ramas secas dentro de la cocina y las despensas.

Su aroma intenso actúa como un repelente natural que incomoda a las cucarachas y dificulta que permanezcan en ciertos espacios. Puede colocarse en macetas cerca de puertas y ventanas o distribuirse en ramas secas dentro de la cocina y las despensas. Menta y hierba gatera: Sus hojas desprenden una fragancia penetrante que altera el comportamiento de estos insectos y los aleja de zonas como alacenas, rincones oscuros o detrás de los electrodomésticos. Aunque suele relacionarse con los gatos, también funciona como barrera contra las cucarachas. Sus compuestos aromáticos provocan una reacción de rechazo inmediata, por lo que puede utilizarse fresca o triturada en pequeños saquitos dentro del hogar.

Sus hojas desprenden una fragancia penetrante que altera el comportamiento de estos insectos y los aleja de zonas como alacenas, rincones oscuros o detrás de los electrodomésticos. Aunque suele relacionarse con los gatos, también funciona como barrera contra las cucarachas. Sus compuestos aromáticos provocan una reacción de rechazo inmediata, por lo que puede utilizarse fresca o triturada en pequeños saquitos dentro del hogar. Laurel: Su eficacia ha sido respaldada por organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y la Universidad de Nebraska-Lincoln, que destacan su uso tradicional para proteger alimentos y espacios cerrados. Al colocar hojas de laurel —preferentemente rotas o machacadas— en estantes, rincones o detrás de los muebles, estas liberan compuestos aromáticos que alteran el ciclo de vida de estos insectos y dificultan su reproducción y permanencia.

PUEDES VER: La extraña rana africana que rompe sus propios huesos para desplegar garras afiladas cuando se siente amenazada

Una solución preventiva que funciona mejor junto con la limpieza del hogar

Aunque el uso de estas plantas representa una opción práctica, económica y segura para personas y mascotas, especialistas advierten que su mayor efectividad está en la prevención. Es decir, ayudan a mantener alejadas a las cucarachas o a reducir su presencia inicial, pero no eliminan infestaciones severas por sí solas. Para conservar su efecto, las hojas o ramas deben renovarse periódicamente, ya que el aroma disminuye con el tiempo.

Su aplicación funciona mejor cuando se combina con medidas básicas de higiene y mantenimiento del hogar, como evitar restos de comida expuestos, eliminar fuentes de humedad, limpiar con frecuencia y sellar grietas o pequeños accesos por donde puedan ingresar. De esta manera, el romero, la menta y la hierba gatera pueden convertirse en aliados naturales eficaces para mantener la casa protegida sin recurrir de forma constante a químicos sintéticos.