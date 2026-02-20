El clip de TikTok conmovió los corazones de miles de usuarios, quienes desearon buena suerte al postulante en el examen de la UNI. | Foto: composición LR/ TikTok

Un gesto realmente sencillo que fue registrado durante las primeras horas de la mañana captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. Antes del inicio de una de las jornadas del proceso de admisión 2026-I, una madre acompañó a su hijo hasta los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y compartió con él un momento de oración previo a su ingreso al campus.

El hecho quedó registrado en un video publicado en TikTok. En las imágenes se observó a la mujer, con una cartera negra, rezando junto al postulante en la puerta de la casa de estudios. El clip fue difundido por la cuenta academiaexclusivau y mostró el instante previo a que el joven rindiera una de las evaluaciones más exigentes.

Como sucede con la mayoría de videos emotivos, los cibernautas no tardaron en dejar sus reacciones. Decenas de seguidores aplaudieron que la madre acompañara a su hijo y, sobre todo, que le dé apoyo emocional en una fecha clave como un examen de admisión, el cual concentra una alta demanda de participantes. En los comentarios, varios internautas compartieron experiencias similares vividas junto a sus padres antes de rendir pruebas importantes.

Examen de admisión UNI 2026-I: fechas, postulantes y vacantes

Los examenes de la UNI se iniciaron el lunes 16 de febrero. En esta convocatoria, cerca de 6.000 postulantes compitieron por 1.886 vacantes distribuidas en 34 carreras profesionales, entre ellas tres nuevas especialidades vinculadas a la ciencia, la tecnología y la planificación urbana.

Las evaluaciones se desarrollaron en tres jornadas programadas para el lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. Cada fecha correspondió a un bloque distinto de materias bajo un sistema acumulativo que define el puntaje final de los aspirantes.

Estructura del examen de admisión UNI: pruebas y horarios

El primer día estuvo dedicado a razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades. La segunda jornada evaluó aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, mientras que el cierre del proceso incluyó física y química.

Cada examen comenzó a las 9.00 a. m., con ingreso autorizado al campus desde las 7.30 a. m. Las puertas se cerraron minutos antes del inicio de cada prueba. En todas las fechas, los postulantes resolvieron 60 preguntas diseñadas para medir conocimientos y capacidad de análisis. Más allá de los resultados, el proceso también dejó escenas que conectaron con miles de personas fuera de las aulas.