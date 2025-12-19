Ensalada de manzana: los ingredientes y cómo preparar este platillo tu cena navideña

La ensalada de manzana se ha establecido como un platillo indispensable en las mesas navideñas del Perú. Este delicioso y refrescante acompañante, que destaca por su mezcla de dulzura y cremosidad, es la guarnición ideal para acompañar los típicos pavos y lechones.

Su preparación sencilla y versatilidad han hecho que sea una de las recetas más populares durante las festividades, adaptándose a los gustos y tradiciones de cada familia. En esta nota, te compartimos la lista de ingredientes esenciales y el paso a paso para que puedas prepararla en casa y sorprender a tus invitados con un plato lleno de sabor y tradición.

Ingredientes para la ensalada navideña de manzana

4 manzanas (pueden ser rojas, verdes o una mezcla de ambas)

1 taza de crema ácida

1/2 taza de leche condensada (ajusta según tu preferencia de dulzor)

1/2 taza de nueces picadas

1/2 taza de pasas

1/2 taza de piña en almíbar, cortada en cubos

1 taza de bombones pequeños (opcional, para darle un toque divertido)

Jugo de 1 limón

Una pizca de canela en polvo (opcional, para realzar el sabor)

¿Te gustaría saber cómo hacer ensalada de manzana? Te contamos cómo.

Preparar las manzanas: lave y pele las manzanas (opcional según preferencia), luego córtelas en cubos pequeños. Colóquelas en un recipiente amplio y rocíelas con jugo de limón para prevenir la oxidación. Mezclar los ingredientes cremosos: en un tazón separado, combine la crema ácida con la leche condensada. Mezcle hasta obtener una consistencia homogénea. Pruebe la mezcla y ajuste el nivel de dulzura según sea necesario. Incorporar los ingredientes secos: integre las nueces, las pasas y la piña en almíbar con las manzanas en el recipiente principal. Si desea, puede añadir mini malvaviscos. Unir los ingredientes: vierta la mezcla cremosa sobre los ingredientes secos. Remueva cuidadosamente para garantizar que todo quede bien cubierto con la crema. Refrigerar: cubra el recipiente y refrigere la ensalada durante al menos 30 minutos antes de servir. Esto permitirá que los sabores se mezclen y la ensalada adquiera una temperatura óptima. Servir y decorar: al momento de servir, puede espolvorear una pizca de canela en polvo o añadir nueces enteras como decoración final para un toque especial.

Tips adicionales

Versión ligera: para una alternativa más saludable, sustituya la crema ácida por yogur griego natural y reduzca la cantidad de leche condensada. Esto le dará un sabor más suave y menos calórico.

para una alternativa más saludable, sustituya la crema ácida por yogur griego natural y reduzca la cantidad de leche condensada. Esto le dará un sabor más suave y menos calórico. Toque festivo: incorpore granos de granada o cerezas frescas para añadir un color vibrante y un contraste de sabor, ideal para realzar la presentación navideña del platillo.

¿De dónde proviene la receta de la ensalada de manzana navideña?

No existe un registro oficial sobre quién inventó la ensalada de manzana navideña, ya que su origen se encuentra en la evolución de tradiciones culinarias familiares y regionales. Sin embargo, se dice que tiene sus raíces en la icónica ensalada Waldorf, creada en 1893 por Oscar Tschirky, maître del hotel Waldorf en Nueva York.

Este platillo se sirvió por primera vez en una cena primaveral y originalmente constaba de solo tres ingredientes: manzana, apio y mayonesa. La simplicidad y frescura de la mezcla conquistaron a los comensales, marcando un antes y un después en la concepción de las ensaladas al prescindir de la lechuga como base.

Con el tiempo, la receta original evolucionó gracias a influencias culturales y experimentos culinarios. Nueces, miel, yogur y frutos secos se integraron para enriquecer su sabor y adaptarla a distintas tradiciones. En la actualidad, esta ensalada es un elemento emblemático de las cenas navideñas, especialmente en países como México, donde su combinación de dulzura y frescura la convierte en un favorito de la temporada.