¿Viajas a EE.UU. en Navidad? Requisitos para cruzar la frontera de manera legal y evitar ser detenido por el CBP

Es importante tener en cuenta algunos consejos si deseas viajar a Estados Unidos en esta Navidad. | Difusión

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que, durante las fiestas navideñas, se registra un notable aumento en el número de personas que viajan desde México hacia territorio estadounidense. Esta etapa del año se considera una de las más concurridas en los cruces fronterizos.

Por este motivo, si estás pensando en viajar a Estados Unidos desde México en estas fechas, es fundamental planificar con anticipación y verificar que se cumpla con todos los requisitos migratorios para evitar contratiempos.

Requisitos a tomar en cuenta si viajas a EE.UU.

Antes de iniciar tu viaje, es importante tener todo listo para evitar cualquier inconveniente en la frontera. Estos son los puntos clave que debes considerar:

Lleva contigo el pasaporte, la visa y cualquier otro documento de viaje vigente, y mantenlos siempre a la mano.

y cualquier otro documento de viaje vigente, y mantenlos siempre a la mano. Ingresa a cbp.gov/travel para informarte sobre los pasos que sigue la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Consulta la lista de artículos que están prohibidos o restringidos y asegúrate de declarar todo lo necesario al momento de ingresar a Estados Unidos.

Verifica qué alimentos están permitidos para el ingreso al país, ya que existen restricciones específicas. }

Estos son los documentos a tomar en cuenta

Ciudadanos estadounidenses que llegan por vía aérea deben presentar su pasaporte estadounidense vigente.

Quienes ingresan por tierra o mar pueden presentar una tarjeta de pasaporte de EE. UU. o una tarjeta del programa Viajero Confiable.

Residentes permanentes legales deben llevar su Green Card (Formulario I-551) o un documento que acredite su estatus migratorio.

Si la Green Card aún está en trámite, es necesario contar con un permiso de viaje anticipado ( Formulario I-512 ).

). Viajeros internacionales deben presentar una visa válida.

Es recomendable portar una licencia de conducir internacional válida, que también puede servir como una segunda forma de identificación con fotografía.

Si llevas productos de origen animal o vegetal con restricciones, asegúrate de tener los permisos o certificados necesarios.

En el caso de los medicamentos, solo se permite el ingreso si cuentan con receta médica a nombre del viajero y están en su envase original.

¿Por qué se te podría negar la entrada a EE.UU.?

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) sugiere que, antes de viajar a Estados Unidos, el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses. Además, advierte que existen diversas razones por las cuales una visa puede ser cancelada y se puede negar el ingreso a ese país.

Motivos de cancelación de la visa

Establecerse o desempeñar un trabajo en Estados Unidos sin contar con los permisos migratorios requeridos por la ley.

Colaborar en el ingreso de personas, incluidos hijos propios, al territorio estadounidense sin la documentación legal correspondiente.

Intentar ingresar objetos prohibidos, como armas, explosivos o sustancias ilegales.

No declarar montos superiores a los 10.000 dólares en efectivo al entrar o salir de México o Estados Unidos por los cruces fronterizos.

Razones por las que se puede negar la entrada