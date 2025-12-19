HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

USA

¿Viajas a EE.UU. en Navidad? Requisitos para cruzar la frontera de manera legal y evitar ser detenido por el CBP

Para viajar desde Estados Unidos a México, es importante planificar con anticipación y verificar que se cumpla con todos los requisitos migratorios y así evitar contratiempos.

Es importante tener en cuenta algunos consejos si deseas viajar a Estados Unidos en esta Navidad.
Es importante tener en cuenta algunos consejos si deseas viajar a Estados Unidos en esta Navidad. | Difusión

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que, durante las fiestas navideñas, se registra un notable aumento en el número de personas que viajan desde México hacia territorio estadounidense. Esta etapa del año se considera una de las más concurridas en los cruces fronterizos.

Por este motivo, si estás pensando en viajar a Estados Unidos desde México en estas fechas, es fundamental planificar con anticipación y verificar que se cumpla con todos los requisitos migratorios para evitar contratiempos.

PUEDES VER: Conoce las multas de ICE para inmigrantes indocumentados: montos podrían ascender hasta US$1.000 al día

lr.pe

Requisitos a tomar en cuenta si viajas a EE.UU.

Antes de iniciar tu viaje, es importante tener todo listo para evitar cualquier inconveniente en la frontera. Estos son los puntos clave que debes considerar:

  • Lleva contigo el pasaporte, la visa y cualquier otro documento de viaje vigente, y mantenlos siempre a la mano.
  • Ingresa a cbp.gov/travel para informarte sobre los pasos que sigue la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
  • Consulta la lista de artículos que están prohibidos o restringidos y asegúrate de declarar todo lo necesario al momento de ingresar a Estados Unidos.
  • Verifica qué alimentos están permitidos para el ingreso al país, ya que existen restricciones específicas. }

Estos son los documentos a tomar en cuenta

  • Ciudadanos estadounidenses que llegan por vía aérea deben presentar su pasaporte estadounidense vigente.
  • Quienes ingresan por tierra o mar pueden presentar una tarjeta de pasaporte de EE. UU. o una tarjeta del programa Viajero Confiable.
  • Residentes permanentes legales deben llevar su Green Card (Formulario I-551) o un documento que acredite su estatus migratorio.
  • Si la Green Card aún está en trámite, es necesario contar con un permiso de viaje anticipado (Formulario I-512).
  • Viajeros internacionales deben presentar una visa válida.
  • Es recomendable portar una licencia de conducir internacional válida, que también puede servir como una segunda forma de identificación con fotografía.
  • Si llevas productos de origen animal o vegetal con restricciones, asegúrate de tener los permisos o certificados necesarios.
  • En el caso de los medicamentos, solo se permite el ingreso si cuentan con receta médica a nombre del viajero y están en su envase original.

PUEDES VER: Gavin Newsom critica fuertemente a Trump por su manera de expresarse en público: “Es repugnante”

lr.pe

¿Por qué se te podría negar la entrada a EE.UU.?

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) sugiere que, antes de viajar a Estados Unidos, el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses. Además, advierte que existen diversas razones por las cuales una visa puede ser cancelada y se puede negar el ingreso a ese país.

Motivos de cancelación de la visa

  • Establecerse o desempeñar un trabajo en Estados Unidos sin contar con los permisos migratorios requeridos por la ley.
  • Colaborar en el ingreso de personas, incluidos hijos propios, al territorio estadounidense sin la documentación legal correspondiente.
  • Intentar ingresar objetos prohibidos, como armas, explosivos o sustancias ilegales.
  • No declarar montos superiores a los 10.000 dólares en efectivo al entrar o salir de México o Estados Unidos por los cruces fronterizos.

Razones por las que se puede negar la entrada

  • Afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense.
  • Utilizar documentos falsificados o hacerse pasar por otra persona que cuenta con papeles válidos.
  • Contar con antecedentes penales puede derivar en la detención al momento de cruzar la frontera, incluso si se posee la residencia legal permanente.
  • Haber sido rechazado previamente al intentar ingresar a Estados Unidos.
  • Reconocer el uso de drogas ilegales, como la marihuana, puede ser motivo suficiente para negar la entrada, de acuerdo con el sitio My Fast Check.
  • Tener la intención de trabajar sin autorización en el país.
  • Ser rechazado por comportamientos que los agentes fronterizos o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) consideren sospechosos.
  • No demostrar que se tienen los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos durante la estadía, incluyendo alimentación, alojamiento y otros costos básicos.
  • Tener antecedentes delictivos, ya sea en Estados Unidos o en otro país.
Notas relacionadas
Marco Rubio dice que la relación de EE. UU. con Venezuela "es intolerable" y minimiza el apoyo de Rusia a Maduro

Marco Rubio dice que la relación de EE. UU. con Venezuela "es intolerable" y minimiza el apoyo de Rusia a Maduro

LEER MÁS
Perú sufre fuerte golpe exportador tras decisión de EE.UU. de bloquear pesca de perico por daño ambiental de redes

Perú sufre fuerte golpe exportador tras decisión de EE.UU. de bloquear pesca de perico por daño ambiental de redes

LEER MÁS
Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

LEER MÁS
Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Histórico y emblemático café de Estados Unidos anuncia su cierre definitivo tras más de cuatro décadas

Histórico y emblemático café de Estados Unidos anuncia su cierre definitivo tras más de cuatro décadas

LEER MÁS
Conoce las multas de ICE para inmigrantes indocumentados: montos podrían ascender hasta US$1.000 al día

Conoce las multas de ICE para inmigrantes indocumentados: montos podrían ascender hasta US$1.000 al día

LEER MÁS
Green Card para inmigrantes: DHS plantea reducir el tiempo para obtener la residencia permanente en EE.UU.

Green Card para inmigrantes: DHS plantea reducir el tiempo para obtener la residencia permanente en EE.UU.

LEER MÁS
EE.UU. planea exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a extranjeros que ingresen al país

EE.UU. planea exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a extranjeros que ingresen al país

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

USA

Histórico y emblemático café de Estados Unidos anuncia su cierre definitivo tras más de cuatro décadas

Conoce las multas de ICE para inmigrantes indocumentados: montos podrían ascender hasta US$1.000 al día

Green Card para inmigrantes: DHS plantea reducir el tiempo para obtener la residencia permanente en EE.UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025