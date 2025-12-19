¿Viajas a EE.UU. en Navidad? Requisitos para cruzar la frontera de manera legal y evitar ser detenido por el CBP
Para viajar desde Estados Unidos a México, es importante planificar con anticipación y verificar que se cumpla con todos los requisitos migratorios y así evitar contratiempos.
- Marco Rubio dice que la relación de EE. UU. con Venezuela "es intolerable" y minimiza el apoyo de Rusia a Maduro
- Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que, durante las fiestas navideñas, se registra un notable aumento en el número de personas que viajan desde México hacia territorio estadounidense. Esta etapa del año se considera una de las más concurridas en los cruces fronterizos.
Por este motivo, si estás pensando en viajar a Estados Unidos desde México en estas fechas, es fundamental planificar con anticipación y verificar que se cumpla con todos los requisitos migratorios para evitar contratiempos.
PUEDES VER: Conoce las multas de ICE para inmigrantes indocumentados: montos podrían ascender hasta US$1.000 al día
Requisitos a tomar en cuenta si viajas a EE.UU.
Antes de iniciar tu viaje, es importante tener todo listo para evitar cualquier inconveniente en la frontera. Estos son los puntos clave que debes considerar:
- Lleva contigo el pasaporte, la visa y cualquier otro documento de viaje vigente, y mantenlos siempre a la mano.
- Ingresa a cbp.gov/travel para informarte sobre los pasos que sigue la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
- Consulta la lista de artículos que están prohibidos o restringidos y asegúrate de declarar todo lo necesario al momento de ingresar a Estados Unidos.
- Verifica qué alimentos están permitidos para el ingreso al país, ya que existen restricciones específicas. }
Estos son los documentos a tomar en cuenta
- Ciudadanos estadounidenses que llegan por vía aérea deben presentar su pasaporte estadounidense vigente.
- Quienes ingresan por tierra o mar pueden presentar una tarjeta de pasaporte de EE. UU. o una tarjeta del programa Viajero Confiable.
- Residentes permanentes legales deben llevar su Green Card (Formulario I-551) o un documento que acredite su estatus migratorio.
- Si la Green Card aún está en trámite, es necesario contar con un permiso de viaje anticipado (Formulario I-512).
- Viajeros internacionales deben presentar una visa válida.
- Es recomendable portar una licencia de conducir internacional válida, que también puede servir como una segunda forma de identificación con fotografía.
- Si llevas productos de origen animal o vegetal con restricciones, asegúrate de tener los permisos o certificados necesarios.
- En el caso de los medicamentos, solo se permite el ingreso si cuentan con receta médica a nombre del viajero y están en su envase original.
PUEDES VER: Gavin Newsom critica fuertemente a Trump por su manera de expresarse en público: “Es repugnante”
¿Por qué se te podría negar la entrada a EE.UU.?
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) sugiere que, antes de viajar a Estados Unidos, el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses. Además, advierte que existen diversas razones por las cuales una visa puede ser cancelada y se puede negar el ingreso a ese país.
Motivos de cancelación de la visa
- Establecerse o desempeñar un trabajo en Estados Unidos sin contar con los permisos migratorios requeridos por la ley.
- Colaborar en el ingreso de personas, incluidos hijos propios, al territorio estadounidense sin la documentación legal correspondiente.
- Intentar ingresar objetos prohibidos, como armas, explosivos o sustancias ilegales.
- No declarar montos superiores a los 10.000 dólares en efectivo al entrar o salir de México o Estados Unidos por los cruces fronterizos.
Razones por las que se puede negar la entrada
- Afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense.
- Utilizar documentos falsificados o hacerse pasar por otra persona que cuenta con papeles válidos.
- Contar con antecedentes penales puede derivar en la detención al momento de cruzar la frontera, incluso si se posee la residencia legal permanente.
- Haber sido rechazado previamente al intentar ingresar a Estados Unidos.
- Reconocer el uso de drogas ilegales, como la marihuana, puede ser motivo suficiente para negar la entrada, de acuerdo con el sitio My Fast Check.
- Tener la intención de trabajar sin autorización en el país.
- Ser rechazado por comportamientos que los agentes fronterizos o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) consideren sospechosos.
- No demostrar que se tienen los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos durante la estadía, incluyendo alimentación, alojamiento y otros costos básicos.
- Tener antecedentes delictivos, ya sea en Estados Unidos o en otro país.