Mundo

China supera a EE. uu. y construye la megaobra navideña de nieve más grande del mundo hecha con 3.000 metros cúbicos de capa blanca

La obra fue instalada en el Parque Musical Qunli y forma parte del reconocido circuito invernal de esculturas de Harbin, provincia de China.

La escultura forma parte del Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin. Composición LR
La escultura forma parte del Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin. Composición LR

La ciudad china de Harbin volvió a captar la atención internacional tras levantar un muñeco de nieve de dimensiones excepcionales que alcanzó los 19 metros de altura, 14 metros de largo y 11 metros de ancho. La estructura fue instalada en el Parque Musical Qunli y se convirtió en uno de los principales atractivos de la actual temporada invernal. Con esta obra, la ciudad superó la marca que había establecido el año anterior y reforzó su posición como referente global en esculturas de nieve y hielo.

La figura fue elaborada con cerca de 3.000 metros cúbicos de nieve y forma parte de las actividades vinculadas al Festival Internacional de Escultura de Hielo y Nieve y superó registros previos asociados a Estados Unidos, donde en 2008 se había levantado una figura de 37,21 metros en el estado de Maine, reconocida durante años como una de las más altas del mundo.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

lr.pe

Harbin la ciudad de la nieve en China

Esta escultura forma parte del legado artístico que distingue a Harbin, capital de la provincia de Heilongjiang. La ciudad es reconocida por su tradición en construcciones de hielo y nieve, una práctica que se consolidó a través de su festival invernal. Cada temporada, estas obras transforman el paisaje urbano y refuerzan la identidad cultural de la región durante los meses más fríos.

El muñeco gigante también se integra al Harbin Ice and Snow World, un parque de hielo y nieve que abrió sus puertas el 17 de diciembre. Este espacio cuenta con una extensión de 1,2 millones de metros cuadrados y utiliza alrededor de 400.000 metros cúbicos de hielo y nieve para dar forma a esculturas, edificios y atracciones interactivas. El recinto se ha posicionado como uno de los eventos invernales más importantes del mundo.

La construcción del muñeco permitió a Harbin superar su propio récord previo por un metro adicional. Este logro consolidó a la ciudad como un punto de referencia en la creación de figuras monumentales hechas con nieve, una tradición que se renueva cada invierno con propuestas de gran escala.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

¿Quiénes idearon y construyeron el muñeco de nieve récord en Austria y qué altura exacta alcanzó según el Libro Guinness?

El récord mundial del muñeco de nieve más alto, según el Libro Guinness, pertenece a Austria. La estructura fue levantada en Donnersbachwald, una localidad situada en la región de esquí de Riesneralm, en el centro del país. La figura, apodada “Riesi”, alcanzó una altura exacta de 38,04 metros, de acuerdo con el registro oficial.

La idea surgió del conserje Gerhard Peer, de 52 años, y del gerente del telesquí Erwin Petz. Ambos trabajaron de manera conjunta en el proyecto, según informó el periódico austriaco Kronen Zeitung. Para concretar la obra, utilizaron cañones de nieve con el objetivo de formar un montículo compacto de 30 metros de ancho, en un proceso que se extendió durante 40 días.

“Lo hice para los niños, quienes en su mayoría no saben que cuando todavía había inviernos reales con mucha nieve, se construían muñecos de nieve frente a casi todas las casas”, dijo Peer al Kronen Zeitung. La estructura resistió vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, aunque su sombrero de dos metros fue arrancado y debió ser reconstruido.

El muñeco austriaco superó el récord anterior, que correspondía a una figura de 37,21 metros de altura llamada “Olympia”, construida en el estado de Maine, Estados Unidos, en 2008. Tras la confirmación oficial del récord, se realizaron fuegos artificiales en el lugar y se informó que “Riesi” permanecería en pie hasta el verano para recibir visitas turísticas.

