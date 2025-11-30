HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones primarias del APRA: Valderrama y Velásquez disputan voto a voto
‘Zootopia 2’ hace historia y se convierte en el mejor estreno animado de todos los tiempos: recaudó $/556 millones

La película animada de Disney, Zootopia 2, rompe esquemas y se convierte en un éxito arrasador en taquilla a pocos días de su estreno.

'Zootopia 2' es uno de los mayores éxitos de Disney. Foto: El heraldo
'Zootopia 2' es uno de los mayores éxitos de Disney. Foto: El heraldo

Zootopia 2 hizo su debut en cines este fin de semana, logrando un éxito rotundo desde su lanzamiento. La película animada generó 156 millones de dólares en Norteamérica y aproximadamente 400 millones en mercados internacionales, alcanzando un total de 556 millones a nivel global en sus primeros días de proyección. Este impresionante desempeño la convierte en el estreno animado más exitoso de la historia y el cuarto mejor debut global en la trayectoria de Hollywood.

Casi diez años después del lanzamiento de la primera película, Disney regresa a la vibrante metrópoli animal con una secuela que expande este universo, presenta nuevas especies y pone a prueba la singular amistad entre la coneja Judy Hopps, interpretada por Ginnifer Goodwin, y el zorro Nick Wilde, a cargo de Jason Bateman. En esta ocasión, ambos personajes se han convertido en una pareja de detectives, y se les une Gary De’Snake, un carismático y enigmático reptil interpretado por Ke Huy Quan, quien ha conquistado rápidamente el corazón del público.

PUEDES VER: 'Zootopia 2': "La película refleja mucho nuestra sociedad actual"

lr.pe

‘Zootopia 2’ fue un tremendo éxito en Estados Unidos

El fenómeno no se detuvo ahí. A lo largo del fin de semana, Zootopia 2 fue pulverizando marca tras marca hasta coronarse como el mayor estreno global de 2025. La película también pasó a ser la secuela animada con el mejor debut mundial de la historia y el lanzamiento más grande que Disney ha logrado con una cinta animada.

En Estados Unidos, el impacto fue igual de contundente: Zootopia 2 logró el segundo mejor fin de semana de Acción de Gracias jamás registrado, solo por debajo de Moana 2, que el año pasado alcanzó un récord de 225,1 millones de dólares en sus primeros cinco días en cartelera.

