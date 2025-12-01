HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruanos separan sus pavos con S/2: comerciantes aceptan nueva modalidad de compra para la cena de Navidad

A pocas semanas para la llegada de Noche Buena, algunos comerciantes del Mercado Central aceptan que sus clientes les pague en cómodas cuotas para que adquieran su pavo. Además, el precio por kilo ya oscila los S/18.

Inicia venta de pavo por Fiestas Navideñas en mercados de Lima.
Inicia venta de pavo por Fiestas Navideñas en mercados de Lima. | URPI-LR

Oficialmente, inicia el conteo regresivo para las festividades de la Navidad 2025. Comerciantes del Mercado Central de Lima, iniciaron la venta de pavos con un nuevo método de compra a cuotas para sus clientes que no cuenten con disponibilidad económica la cena navideña.

Uno de los acreedores del método de "pavo prepago" inició su recaudación desde inicios de octubre. De acuerdo con María Ramos, comerciante de la avícola 'Mary', un señor que vende caramelos se le acercó para separar su pavo con S/2.

"Desde el 9 de octubre va pagando 2, 3, 5 soles y lo guardo en su alcancía. Es un humilde vendedor de caramelos. El señor me preguntó si podía pagarme de esa manera. Lo hice por acto de humanidad, porque lo quiere comer con su mamá", declaró para Latina.

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

lr.pe

Ofrecen pavo a cuotas para cena de Navidad

La comerciante indicó que otros colegas también ofrecen la posibilidad de reservar pavos, enteros o en piezas, por medio de pequeñas cuotas diarias o semanales. Esta iniciativa ha facilitado que trabajadores humildes puedan acceder a una cena tradicional navideña.

De acuerdo con Ramos, este sistema de pago se estableció aproximadamente hace dos años ante las dificultades económicas que enfrentaban cientos de peruanos. En lo que va del mes, alrededor de 10 personas ya han separado su ave con pagos a cuotas.

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

lr.pe

Precio de pavo asciende los S/100

En el Mercado Central, los compradores pueden encontrar diversos tamaños de pavos, estos pueden alcanzar los 21 kilos, ideal para familias numerosas, según la comerciante. Indicó que una ave de 16 kilos puede rendir para diez a quince personas.

Asimismo, señaló que para las familias pequeñas se está vendiendo pavo en piezas. Una pierna podría costar aproximadamente 42 soles y una pechuga oscila los S/100.

