Jóvenes peruanos realizan intercambio navideño de regalos de S/5 y resultado es viral: "Las risas no faltaron"

Amigos decidieron participar en un intercambio de regalos navideño peculiar, donde cada presente costaba solo S/5.

Divertidas reacciones en redes sociales por intercambio navideño.
Divertidas reacciones en redes sociales por intercambio navideño. | Foto: composición LR/ TikTok

Un grupo de jóvenes peruanos se viralizó en TikTok tras compartir un video que muestra un intercambio navideño de regalos bastante peculiar, a poco de la Navidad. Aunque este tipo de tradición es bastante común en las reuniones de diciembre, lo que realmente llamó la atención del clip viral fue que todos los regalos debían costar un máximo de S/5, lo que resultó en sorpresas muy graciosas.

Grupo de jóvenes peruanos se viraliza en TikTok con intercambio navideño de regalos por S/5

En el video, se puede ver cómo los siete amigos organizan un pequeño sorteo para decidir quién le regala a quién. Después, se juntan en un restaurante para hacer la entrega oficial de los presentes y la emoción de descubrir qué había comprado cada uno con tan poco presupuesto.

lr.pe

Cuando llegó el momento de abrir los regalos, las carcajadas no tardaron en llegar. Entre los obsequios más curiosos aparecieron una bolsa de detergente, fósforos, papel higiénico e incluso un mango, lo que provocó la risa de todos los presentes. Los jóvenes no podían contenerse al ver los ingeniosos y a la vez inesperados que resultaron ser algunos de los regalos.

Divertidas reacciones en redes sociales

Las reacciones en las redes sociales fueron igual de divertidas. "Cuando las bolsas son más caras que los regalos", comentó un usuario. El video sigue acumulando miles de visualizaciones por la creatividad y el buen humor del grupo de amigos.

"No me lo esperaba ni yo", "Que se vuelva a repetir para el otro año", "Las risas no faltaron", "El regalo del mango, un detallazo", "Amo esos intercambios", "Un intercambio que se ajusta a mi presupuesto", "A ese intercambio si aceptaría participar, porque la consigna ahí es creatividad y divertirse, no como en la mayoría", reaccionaron usuarios en TikTok.

