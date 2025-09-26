El famoso bebé del meme cumplió 19 años: así luce el protagonista del icónico ‘Success Kid’

En 2015, la imagen de Success Kid ayudó a recaudar más de 100.000 dólares para el trasplante de riñón del padre de Sammy Griner. Foto: composiciónLR/Instagram

En 2015, la imagen de Success Kid ayudó a recaudar más de 100.000 dólares para el trasplante de riñón del padre de Sammy Griner. Foto: composiciónLR/Instagram

Con solo 11 meses, Sammy Griner protagonizó una de las imágenes más virales de internet. En la foto, aparece en la playa con el puño cerrado y una expresión de determinación, gesto que rápidamente se convirtió en sinónimo de victoria y éxito. Hoy, 19 años después, aquel bebé del meme conocido como 'Success Kid' ya es adulto y luce irreconocible.

La icónica imagen, capturada en 2007 por su madre Laney Griner, trascendió su contexto familiar para convertirse en una poderosa herramienta de expresión en redes sociales. Sammy ha cambiado y prefiere mantener un perfil bajo. Sin embargo, su rostro continúa siendo uno de los más reconocidos del universo digital.

Así está el bebé del meme 'Success Kid' tras 19 años

Sammy Griner cumplió 19 años y su aspecto ya no recuerda al regordete bebé del meme. Su transformación ha sido evidente, pues ahora tiene una melena larga, barba y un estilo completamente distinto. Su madre, Laney, ha compartido algunas actualizaciones esporádicas a través de redes sociales, aunque la familia ha intentado mantener su vida privada lejos del foco mediático.

A pesar de la fama, Sammy no ha vivido bajo los reflectores. Desde sus primeros años, sus padres decidieron protegerlo de la exposición pública, aunque no pudieron evitar que su imagen se globalizara. A lo largo de los años, el joven ha crecido en relativo anonimato, mientras su foto con el puño levantado sigue circulando como símbolo de superación en internet.

En 2021, la familia Griner decidió subastar la célebre imagen como un NFT (Token No Fungible), logrando recaudar cerca de 40.000 dólares. Esta jugada no solo capitalizó la popularidad del meme, sino que también consolidó su lugar como una pieza histórica de la cultura digital.

Así luce Sammy Griner, el protagonista del meme 'Success Kid'. Foto: Instagram

¿Cuál es la historia detrás del meme 'Success Kid'?

La fotografía que dio vida al meme 'Success Kid' fue tomada en una playa de Florida en agosto de 2007. Laney Griner, madre del pequeño, capturó el momento exacto en que su hijo intentó llevarse un puñado de arena a la boca. Sin saberlo, congeló una escena que se transformaría en un símbolo de triunfo universal.

La imagen fue subida inicialmente a Flickr, y su expresión decidida junto al gesto del puño cerrado la catapultó al estrellato digital. Pronto fue utilizada por millones de usuarios para ilustrar desde logros cotidianos hasta éxitos personales. Su impacto fue tan amplio que incluso marcas de renombre como Coca-Cola lo incorporaron en campañas publicitarias. Más sorprendente aún fue su uso por parte de la Casa Blanca, que recurrió al meme para promover la reforma migratoria en Estados Unidos.

En 2015, la familia Griner apeló a la imagen de Sammy para una causa solidaria. A través de una campaña en GoFundMe, lograron recaudar más de 100.000 dólares para financiar el trasplante de riñón que su padre, Justin Griner, necesitaba con urgencia. La comunidad respondió masivamente, reconociendo el rostro del meme como parte de su historia digital colectiva.