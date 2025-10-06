HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Tendencias

Un reciente estudio de Ipsos Global Advisor Happiness 2025 revela que Perú está entre los países con menor nivel de felicidad en el mundo

Según el estudio Ipsos Global Advisor Happiness 2025, el Perú muestra uno de los índices más bajos de felicidad en la región y a nivel mundial.

Perú se encuentra entre los países menos felices del mundo.
Perú se encuentra entre los países menos felices del mundo. | Foto: composición LR/América TV

De acuerdo con la última actualización del estudio Ipsos Global Advisor Happiness 2025, el Perú continúa siendo uno de los países con menor índice de felicidad. En comparación con otros países de la región, el estudio indica que, en el caso de los peruanos, la infelicidad se debe a varios factores relevantes que afectan el estado emocional de la ciudadanía.

Los datos revelan que solo el 9% de peruanas y peruanos afirma sentirse muy feliz, mientras que un 56% se considera feliz. En contraste, el 35% manifiesta no sentirse feliz o sentirse apenas feliz. La encuesta internacional de Ipsos indica que la ciudadanía peruana enfrenta dificultades para alcanzar un nivel alto de satisfacción personal.

PUEDES VER: ¿Por qué el Perú no está en los primeros puestos del ránking de los países más felices del mundo?

lr.pe

La economía como principal barrera para alcanzar la felicidad plena

La economía se presenta como el principal obstáculo para alcanzar la felicidad plena. Según Javier Álvarez, vocero de la entidad internacional, apenas el 62% de los peruanos con menores ingresos afirma sentirse feliz, lo que evidencia que la estabilidad económica continúa siendo un factor determinante en el bienestar emocional de la ciudadanía.

''Lo económico estresa, enferma, y eso genera ansiedad y malestar que impactan en la salud'', explicó en un reportaje elaborado por Latina Noticias.

PUEDES VER: Perú será uno de los países con mayor crecimiento económico de Latinoamérica, según el BCR: es superado por Argentina y Paraguay

lr.pe

No obstante, el informe también indica que el 71% de las y los ciudadanos con ingresos medios se considera feliz, mientras que en los niveles socioeconómicos más bajos el porcentaje apenas alcanza el 65%. Esta estadística no solo demuestra que el dinero no garantiza la felicidad, sino que también sugiere la presencia de otro factor relevante que muchas personas no valoran.

Paralelamente, entre los años 2011 y 2025, la percepción de las personas sobre la felicidad ha cambiado de forma constante debido a los múltiples sucesos ocurridos en ese periodo. Por ejemplo, en 2011, el Perú registró un 36% de felicidad; sin embargo, en el año de la pandemia, específicamente en 2020, el porcentaje subió circunstancialmente hasta el 72%. Actualmente, en 2025, la cifra volvió a descender ligeramente, situándose en 65%.

La autoestima, otro factor poco valorado por la mayoría de las personas

Junto con la economía, el informe señala que la autoestima es un factor clave en el estado emocional de los peruanos. Según el docente de la Universidad del Pacífico, Jorge Alvarado, muchas personas no desarrollan la capacidad de quererse a sí mismas, lo que evidencia que la falta de autoconfianza y el temor al fracaso limitan tanto el desarrollo individual como el social, y provocan una sensación constante de insatisfacción.

''La autoestima es una palabra simple que les digo a mis alumnos o a los ejecutivos de la empresa con la cual trabajo. En ese sentido, muchos no nos creemos el cuento. Y eso se ve en muchos aspectos, como por ejemplo en el fútbol, cuando creemos que el otro equipo es mejor que nosotros. Es por ello que no avanzamos. Lo importante es saber conocernos, porque cuando tú te empiezas a conocer, te comienzas a querer y a creerte que eres capaz. El mundo competitivo te obliga a conocerte'', puntualizó.

La inconformidad de los ciudadanos peruanos en el aspecto económico y la poca autoestima como señales principales

El aspecto económico y la autoestima son dos de los principales factores que explican la insatisfacción de muchas peruanas y peruanos. Por ello, quienes perciben bajos ingresos y presentan poca autoconfianza en sus capacidades suelen experimentar mayores niveles de frustración y estrés. Esta combinación, según especialistas, genera un círculo vicioso: las limitaciones económicas afectan la percepción personal y, a su vez, la baja autoestima reduce la motivación para buscar mejores oportunidades o cambios significativos en la vida.

La familia y la salud como principales aliados para hacer frente a la adversidad

El apoyo familiar y el cuidado de la salud son aspectos esenciales para enfrentar la adversidad y, en la actualidad, han cobrado un valor fundamental para mantener el equilibrio necesario en tiempos difíciles.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

''Nos sentimos mejor al interior de la familia, aunque en lo externo, el tema económico sigue siendo lo más complejo de controlar'', agregó Álvarez.

Notas relacionadas
Este país de América Latina es el nuevo "campo de batalla" entre Estados Unidos y China: posee los recursos que las potencias necesitan

Este país de América Latina es el nuevo "campo de batalla" entre Estados Unidos y China: posee los recursos que las potencias necesitan

LEER MÁS
Perú entre los países menos productivos de Latinoamérica según CEPAL: solo supera a Venezuela, Ecuador y Bolivia

Perú entre los países menos productivos de Latinoamérica según CEPAL: solo supera a Venezuela, Ecuador y Bolivia

LEER MÁS
Este es el país de Latinoamérica que más lee, según ranking global: Perú ocupa los primeros lugares

Este es el país de Latinoamérica que más lee, según ranking global: Perú ocupa los primeros lugares

LEER MÁS
Postulante logra ingresar a segundos del cierre de puertas del último examen de admisión UNMSM 2026-I: "Corriendo por sus sueños"

Postulante logra ingresar a segundos del cierre de puertas del último examen de admisión UNMSM 2026-I: "Corriendo por sus sueños"

LEER MÁS
Captan a postulante a San Marcos pedir de rodillas ingresar al examen de admisión tras llegar tarde: "Déjenla entrar"

Captan a postulante a San Marcos pedir de rodillas ingresar al examen de admisión tras llegar tarde: "Déjenla entrar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

LEER MÁS
Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

LEER MÁS
Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

LEER MÁS
Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas: "Qué brut*"

Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas: "Qué brut*"

LEER MÁS
Venezolano vende helados 'ZAMBITO' en el centro de LIMA con peculiar estrategia: “Buen marketing y publicidad”

Venezolano vende helados 'ZAMBITO' en el centro de LIMA con peculiar estrategia: “Buen marketing y publicidad”

LEER MÁS
Instagram: Mia Khalifa genera polémica por aparecer como la ‘Virgen María’ [FOTO]

Instagram: Mia Khalifa genera polémica por aparecer como la ‘Virgen María’ [FOTO]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Tendencias

Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas: "Qué brut*"

Mark Vito se roba el show en evento familiar y deja a su novia en shock: "Ni más lo llevo"

Postulante logra ingresar a segundos del cierre de puertas del último examen de admisión UNMSM 2026-I: "Corriendo por sus sueños"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025