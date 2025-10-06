De acuerdo con la última actualización del estudio Ipsos Global Advisor Happiness 2025, el Perú continúa siendo uno de los países con menor índice de felicidad. En comparación con otros países de la región, el estudio indica que, en el caso de los peruanos, la infelicidad se debe a varios factores relevantes que afectan el estado emocional de la ciudadanía.

Los datos revelan que solo el 9% de peruanas y peruanos afirma sentirse muy feliz, mientras que un 56% se considera feliz. En contraste, el 35% manifiesta no sentirse feliz o sentirse apenas feliz. La encuesta internacional de Ipsos indica que la ciudadanía peruana enfrenta dificultades para alcanzar un nivel alto de satisfacción personal.

La economía como principal barrera para alcanzar la felicidad plena

La economía se presenta como el principal obstáculo para alcanzar la felicidad plena. Según Javier Álvarez, vocero de la entidad internacional, apenas el 62% de los peruanos con menores ingresos afirma sentirse feliz, lo que evidencia que la estabilidad económica continúa siendo un factor determinante en el bienestar emocional de la ciudadanía.

''Lo económico estresa, enferma, y eso genera ansiedad y malestar que impactan en la salud'', explicó en un reportaje elaborado por Latina Noticias.

No obstante, el informe también indica que el 71% de las y los ciudadanos con ingresos medios se considera feliz, mientras que en los niveles socioeconómicos más bajos el porcentaje apenas alcanza el 65%. Esta estadística no solo demuestra que el dinero no garantiza la felicidad, sino que también sugiere la presencia de otro factor relevante que muchas personas no valoran.

Paralelamente, entre los años 2011 y 2025, la percepción de las personas sobre la felicidad ha cambiado de forma constante debido a los múltiples sucesos ocurridos en ese periodo. Por ejemplo, en 2011, el Perú registró un 36% de felicidad; sin embargo, en el año de la pandemia, específicamente en 2020, el porcentaje subió circunstancialmente hasta el 72%. Actualmente, en 2025, la cifra volvió a descender ligeramente, situándose en 65%.

La autoestima, otro factor poco valorado por la mayoría de las personas

Junto con la economía, el informe señala que la autoestima es un factor clave en el estado emocional de los peruanos. Según el docente de la Universidad del Pacífico, Jorge Alvarado, muchas personas no desarrollan la capacidad de quererse a sí mismas, lo que evidencia que la falta de autoconfianza y el temor al fracaso limitan tanto el desarrollo individual como el social, y provocan una sensación constante de insatisfacción.

''La autoestima es una palabra simple que les digo a mis alumnos o a los ejecutivos de la empresa con la cual trabajo. En ese sentido, muchos no nos creemos el cuento. Y eso se ve en muchos aspectos, como por ejemplo en el fútbol, cuando creemos que el otro equipo es mejor que nosotros. Es por ello que no avanzamos. Lo importante es saber conocernos, porque cuando tú te empiezas a conocer, te comienzas a querer y a creerte que eres capaz. El mundo competitivo te obliga a conocerte'', puntualizó.

La inconformidad de los ciudadanos peruanos en el aspecto económico y la poca autoestima como señales principales

El aspecto económico y la autoestima son dos de los principales factores que explican la insatisfacción de muchas peruanas y peruanos. Por ello, quienes perciben bajos ingresos y presentan poca autoconfianza en sus capacidades suelen experimentar mayores niveles de frustración y estrés. Esta combinación, según especialistas, genera un círculo vicioso: las limitaciones económicas afectan la percepción personal y, a su vez, la baja autoestima reduce la motivación para buscar mejores oportunidades o cambios significativos en la vida.

La familia y la salud como principales aliados para hacer frente a la adversidad

El apoyo familiar y el cuidado de la salud son aspectos esenciales para enfrentar la adversidad y, en la actualidad, han cobrado un valor fundamental para mantener el equilibrio necesario en tiempos difíciles.

''Nos sentimos mejor al interior de la familia, aunque en lo externo, el tema económico sigue siendo lo más complejo de controlar'', agregó Álvarez.