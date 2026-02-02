➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de febrero, según Jhan Sandoval

Lee el horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero. | Foto: La República

Hoy, 2 de febrero, los astros ofrecen nuevas perspectivas y revelaciones para cada uno de los signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis recibirán influencias astrales que podrían marcar el rumbo de su jornada en diversos aspectos de la vida cotidiana. De la mano del reconocido astrólogo Jhan Sandoval, conoce las predicciones personalizadas para cada signo y cómo los movimientos celestes pueden impactar en áreas como el trabajo, el amor, la salud y las finanzas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero?

Aries: Empiezas la semana con una serie de actividades que te demandarán mucho tiempo. Organízate y trata de mantener la concentración. Las distracciones podrían generarte complicaciones.

Tauro: Te está costando desprenderte de esa experiencia sentimental que ya quedó en el pasado. Hay nuevas experiencias que se pondrán al frente. Libérate de recuerdos y todo cambiará.

Géminis: No te adelantes a los hechos ni veas como algo negativo los cambios que estás por vivir en lo profesional. Esta nueva etapa será de crecimiento y mucho aprendizaje. No debes de limitarte.

Cáncer: Algunos imprevistos te harían estar en alerta constante, pero gracias a tu constancia y capacidad estratégica resolverás todo lo que se presente. Solo evita alterarte y discutir con tu entorno.

Leo: Estarías llenando tu mente de pensamientos negativos y limitantes. Esto no te permite resolver de manera práctica los problemas que tienes al frente. Recupera el optimismo y cambia de enfoque.

Virgo: Llegan a tu mente ideas nuevas que, si las llevas a la práctica, serían muy rentables económicamente. En el amor, sientes algo intenso por esa persona. No te limites y expresa tus sentimientos.

Libra: Recibes una excelente noticia que te producirá alegría y satisfacción. En este tiempo tu labor empezará a resaltar y es posible que lleguen a ti oportunidades para crecer profesionalmente.

Escorpio: Empezarás a replantearte los objetivos profesionales que te habías trazado. Es posible que abandones algunos proyectos que resultaban complejos para perseguir metas más prácticas y lucrativas.

Sagitario: Tienes que ser más cuidadoso con tu economía, es posible que estés gastando más de lo que ganas y esto podría traerte limitaciones o deudas. Estás a tiempo de cambiar esta situación.

Capricornio: No permitas que la razón te prive de sentimientos. Tienes que encontrar una forma más empática de tratar a tu entorno, ya que podrías alejar a personas queridas si conservas esa rigidez.

Acuario: Se presentan situaciones incómodas, pero tendrás la capacidad para poder resolverlas de forma inmediata. En el amor, aunque sea doloroso, alejarte de esa persona negativa ha sido lo mejor.

Piscis: Día de reuniones, llamadas telefónicas y distintas coordinaciones. Tendrás que mantenerte atento y agilizarlo todo para que puedas responder con eficiencia a cada una de tus obligaciones.

