José Jerí: denuncian a empresario Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca
Un empresario minero denuncia a Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca. Se le acusa de explotar la concesión Ricardo 1 sin autorización y causando daños ambientales.
Un empresario minero denunció a Zhihua Yang, cercano a José Jerí, por presunta minería ilegal en la región Cajamarca. La acusación señala que Yang habría explotado una concesión sin autorización, extrayendo mineral de manera informal y causando daños ambientales. El caso fue revelado por Cuarto Poder.
Según el reportaje televisivo, la denuncia parte de Jorge Espinoza Gray, representante de Black Stone Mining Company S.A.C., quien afirma que la empresa América SAM, vinculada a Zhihua Yang, ingresó sin permiso a la concesión minera Ricardo 1, ubicada en el caserío Cuadratura, en la provincia de Hualgayoc.
Espinoza sostiene que las actividades se realizaron durante varios meses en 2022, sin autorización del titular de la concesión ni del Estado. De acuerdo con su testimonio, se emplearon explosivos y maquinaria pesada para la extracción de manganeso, un mineral usado en la fabricación de acero.
La investigación fiscal se inició ese mismo año por presunta minería ilegal, tras una serie de operativos y constataciones técnicas. Aunque el empresario chino accedió a un principio de oportunidad, el caso volvió al centro del debate por los vínculos políticos y empresariales que rodean a Zhihua Yang.