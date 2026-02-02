HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Tendencias

Peruana se vuelve viral en redes por ofrecer conversaciones gratis en Miraflores: "Mi próximo emprendimiento"

A través de un cartel, la protagonista del clip viral de TikTok invita a charlar a transeúntes sin costo alguno.

Iniciativa de conversaciones gratuitas en la calle despierta interés en redes sociales.
Iniciativa de conversaciones gratuitas en la calle despierta interés en redes sociales. | Foto: composición LR/TikTok

Una peruana se viralizó en redes sociales tras ser captada ofreciendo conversaciones gratis en el distrito de Miraflores, en Lima. La singular propuesta rápidamente despertó la curiosidad de transeúntes y usuarios de TikTok e Instagram. El clip viral alcanzó más de 2 millones de visualizaciones por ser una respuesta a la rutina urbana y a la necesidad de conexión humana.

Peruana ofrece conversaciones gratis en Miraflores

En el clip viral de TikTok se muestra a la mujer interactuando con personas que se animaron a sentarse a conversar con ella sin ningún costo. Lejos de tratarse de una broma, la protagonista entabla una conversación con transeúntes. Además, se lee un cartel que señala: "Conversaciones gratis".

PUEDES VER: Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

lr.pe

La original propuesta generó una ola de comentarios, en su mayoría positivos, destacando la creatividad y el mensaje detrás de la acción. Algunos usuarios señalaron que la joven logró convertir lo que muchos verían como un simple meme en una experiencia social significativa, mientras que otros resaltaron la importancia de recuperar espacios de diálogo cara a cara en una ciudad cada vez más acelerada.

Tras la viralización del contenido, se conoció que la protagonista del clip viral es voluntaria del movimiento The Free Conversations y sería coach profesional certificada por la ICF. El objetivo es que cualquier persona que lo necesite pueda hablar con alguien y tener una conversación.

PUEDES VER: Youtuber gastó S/500 en cartillas de La Tinka y se lleva insólita sorpresa al ver cuánto ganó: "En un solo ticket salió S/200"

lr.pe

Reacciones en redes sociales

La iniciativa no tardó en generar diversas reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el video con mensajes de apoyo, admiración y también de humor. "Cuando por fin lo de ser chismosa genera billetes", "Mi próximo emprendimiento", "Tomarse el tiempo de escuchar gente que se siente sola es muy digno de admirar, hay que ver lo positivo", "Dónde es y cuánto está? Necesito hablar de todo", "Yo también quiero dar conversaciones gratis", describieron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Joven compra un Samsung Galaxy X25 Ultra de 256 GB por Temu y su reacción al encenderlo desata risas: "Mira la fluidez"

Joven compra un Samsung Galaxy X25 Ultra de 256 GB por Temu y su reacción al encenderlo desata risas: "Mira la fluidez"

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Tiktoker Moca no asiste a citación del Ministerio Público tras polémicas declaraciones sobre su embarazo: “Si me da la gana voy”

Tiktoker Moca no asiste a citación del Ministerio Público tras polémicas declaraciones sobre su embarazo: “Si me da la gana voy”

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Adolescente de 12 años se prepara para postular a la UNI: “A los 5 años empecé a multiplicar y dividir”

Adolescente de 12 años se prepara para postular a la UNI: “A los 5 años empecé a multiplicar y dividir”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Tendencias

Mujer sacó su mueble recién lavado para que se secara, pero camión de basura se lo llevó creyendo que era desecho

Peruano compra un yogurt, pero se lleva gran sorpresa al ver la fecha de vencimiento: “30 de febrero 2026”

Joven hace comentario racista sobre pasajeros del Metropolitano en streaming de Sideral y desata ola de críticas: “Indignante”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025