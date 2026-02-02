Una peruana se viralizó en redes sociales tras ser captada ofreciendo conversaciones gratis en el distrito de Miraflores, en Lima. La singular propuesta rápidamente despertó la curiosidad de transeúntes y usuarios de TikTok e Instagram. El clip viral alcanzó más de 2 millones de visualizaciones por ser una respuesta a la rutina urbana y a la necesidad de conexión humana.

Peruana ofrece conversaciones gratis en Miraflores

En el clip viral de TikTok se muestra a la mujer interactuando con personas que se animaron a sentarse a conversar con ella sin ningún costo. Lejos de tratarse de una broma, la protagonista entabla una conversación con transeúntes. Además, se lee un cartel que señala: "Conversaciones gratis".

La original propuesta generó una ola de comentarios, en su mayoría positivos, destacando la creatividad y el mensaje detrás de la acción. Algunos usuarios señalaron que la joven logró convertir lo que muchos verían como un simple meme en una experiencia social significativa, mientras que otros resaltaron la importancia de recuperar espacios de diálogo cara a cara en una ciudad cada vez más acelerada.

Tras la viralización del contenido, se conoció que la protagonista del clip viral es voluntaria del movimiento The Free Conversations y sería coach profesional certificada por la ICF. El objetivo es que cualquier persona que lo necesite pueda hablar con alguien y tener una conversación.

Reacciones en redes sociales

La iniciativa no tardó en generar diversas reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el video con mensajes de apoyo, admiración y también de humor. "Cuando por fin lo de ser chismosa genera billetes", "Mi próximo emprendimiento", "Tomarse el tiempo de escuchar gente que se siente sola es muy digno de admirar, hay que ver lo positivo", "Dónde es y cuánto está? Necesito hablar de todo", "Yo también quiero dar conversaciones gratis", describieron usuarios en TikTok.