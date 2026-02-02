Precio del dólar en Perú HOY, lunes 2 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.
- Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente
- Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 2 de febrero. | Foto: Composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 2 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/ S/3,370 la compra y S/3,395 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 2 de febrero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3.3100
- Venta: S/3.4200
BBVA
- Compra: S/3.43
- Venta: S/3.31
Scotiabank
- Compra: S/3.2400
- Venta: S/3.5710